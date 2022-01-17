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Bentley начнет выпускать электромобили в 2025 году — на обновление производства потратят $3,4 млрд

Bentley начнет выпускать электромобили в 2025 году — на обновление производства потратят $3,4 млрд

Производители роскошных авто придерживаются различного подхода к миграции на электротягу. График перехода на выпуск электромобилей конкретной марки сильно зависит от наличия у компании стратегических партнёров и ориентации на разные целевые аудитории. Марка Bentley, принадлежащая агрессивно электрифицируемому концерну Volkswagen, свой первый электромобиль выпустит в 2025 году.

Это довольно длительный срок подготовки «электрического дебюта», если учесть, что ещё в 2019 году был представлен концепт EXP 100 GT, сочетающий четыре электродвигателя с запасом хода 700 км и временем разгона до 100 км/ч за 2,5 секунды. Ранее представители марки признавались, что электромобили Bentley могут быть на уровне платформы унифицированы с машинами марки Audi.

К 2030 году Bentley полностью прекратит выпуск автомобилей с ДВС, а к 2026 году в гамме марки не останется моделей без тяговых электродвигателей в составе силовой установки.

Уже сейчас клиенты Bentley могут заказать подзаряжаемые гибриды кроссовера Bentayga и седана Flying Spur, но лишь после комплексной реконструкции предприятия в британском Крю компания сможет выпускать электромобили серийно.

По словам представителей Bentley Motors, на перевооружение завода и сопутствующие цели будет потрачено 2,5 млрд британских фунтов ($3,4 млрд), и в ближайшее время компания откажется от выпуска ДВС с двенадцатью цилиндрами.

Штат предприятия насчитывает 4000 высококлассных специалистов, которые имеют огромный опыт мелкосерийного производства автомобилей с учётом индивидуальных пожеланий клиентов. Им найдётся достойная работа и после перехода на выпуск электромобилей.

По материалам 3dnews.ru
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