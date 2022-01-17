Sky Up открывает новые направления в 11 стран (список, цены)

Авиакомпания SkyUp анонсировала программу полетов из Харькова на лето 2022 года. В маршрутную сеть вошли 13 регулярных направлений в 11 стран.

Об этом говорится на странице Facebook аэропорта Харьков.

Направления этим летом:

Барселона – с 29.04 вт, пт – от 2 873 грн,

Батуми – с 20.05 вт, пт – от 2 165 грн,

Братислава – с 29.04 пн, пт – от 1 740 грн.

Бургас – с 07.06 вт – от 1 882 грн.

Ираклион – с 19.05 чт, вс – от 3 638 грн.

Корфу – с 28.05 сб – от 3 439 грн.

Ларнака – с 01.05 вс – от 2 222 грн.

Прага с 05.05 чт, вс – от 1 740 грн.

Римини с 01.06 ср – от 2 731 грн.

Салоники – с 28.05 сб – от 2 023 грн.

Тель-Авив – с 28.05 чт – от 1 782 грн.

Тиват – с 30.04 пн, ср, сб – от 3 355 грн.

Тирана – с 01.06 ср – от 2 533 грн.

Указана минимальная стоимость билета в одну сторону без багажа. Цена актуальна на время публикации.