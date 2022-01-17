Sky Up открывает новые направления в 11 стран (список, цены)

Авиакомпания SkyUp анонсировала программу полетов из Харькова на лето 2022 года. В маршрутную сеть вошли 13 регулярных направлений в 11 стран.
Об этом говорится на странице Facebook аэропорта Харьков.
Направления этим летом:
Указана минимальная стоимость билета в одну сторону без багажа. Цена актуальна на время публикации.
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