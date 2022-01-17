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Sky Up открывает новые направления в 11 стран (список, цены)

Sky Up открывает новые направления в 11 стран (список, цены)

Авиакомпания SkyUp анонсировала программу полетов из Харькова на лето 2022 года. В маршрутную сеть вошли 13 регулярных направлений в 11 стран.

Об этом говорится на странице Facebook аэропорта Харьков.

Направления этим летом:

  • Барселона – с 29.04 вт, пт – от 2 873 грн,
  • Батуми – с 20.05 вт, пт – от 2 165 грн,
  • Братислава – с 29.04 пн, пт – от 1 740 грн.
  • Бургас – с 07.06 вт – от 1 882 грн.
  • Ираклион – с 19.05 чт, вс – от 3 638 грн.
  • Корфу – с 28.05 сб – от 3 439 грн.
  • Ларнака – с 01.05 вс – от 2 222 грн.
  • Прага с 05.05 чт, вс – от 1 740 грн.
  • Римини с 01.06 ср – от 2 731 грн.
  • Салоники – с 28.05 сб – от 2 023 грн.
  • Тель-Авив – с 28.05 чт – от 1 782 грн.
  • Тиват – с 30.04 пн, ср, сб – от 3 355 грн.
  • Тирана – с 01.06 ср – от 2 533 грн.

Указана минимальная стоимость билета в одну сторону без багажа. Цена актуальна на время публикации.

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По материалам Finance.UA
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