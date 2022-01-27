Израиль в 2022 году официально трудоустроит 2 тысячи украинских строителей

Израиль в 2022 году готов трудоустроить 2000 украинских строителей. При этом в прошлые годы в страну приезжало около тысячи официальных трудовых мигрантов из Украины.
Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
«Израилю сейчас нужны люди строительных профессий. Здесь очень активно ведется строительство в разных городах, и это показатель того, что уровень жизни в Израиле растет. Мы заинтересованы и готовы принять у себя как можно больше рабочих из Украины. Работники отсюда пользуются у нас хорошей репутацией. Программа официальная, а значит, работники имеют те же социальные права, что и граждане Израиля. За каждым закрепляется трудовой стаж и рабочие официально зарабатывают на пенсию. В прошлые годы приезжали примерно тысяча рабочих в год, в этом же году мы намерены расширить эту цифру до 2-х тысяч рабочих», — заявил посол.
«Согласно нашим данным, зарплата может достигать $ 2500−3000 и выше, в зависимости от выполняемой работы», — рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.
В этом году в программе было нововведение. Теперь у аппликантов, которые не прошли с первого раза, есть возможность пересдать экзамен по избранной специальности через шесть месяцев, чего не было в прошлые годы.
«С нашей стороны есть желание расширить этот договор и на область, касающуюся сиделок, людей, которые будут работать с пожилыми людьми — профессиями, которые больше подходят для женщин. Еще существует вопрос относительно людей, которые приезжают и работают нелегально, в том числе и в этих сферах, поэтому наше желание, чтобы люди приезжали и работали на законных основаниях. Поэтому мы постараемся решить это на официальном уровне», — заявил Бродский.
В течение 2017−2021 годов в Израиле были официально трудоустроены 2600 украинских граждан.
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