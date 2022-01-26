Названы самые гостеприимные города

Портал Booking.com опубликовал список самых гостеприимных мест планеты в 2022 году. Впервые рейтинг возглавил итальянский город Матера. Об этом говорится в пресс-релизе платформы.

Матера – это древний пещерный город со скальными поселениями, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На втором месте в списке Блед, Словакия, на третьем – Тайдун, Тайвань. Также самыми лучшими местами считаются греческий Нафплион, испанский Толедо, бразильский Монти-Верди, бельгийский Брюгге, индонезийский Нуса-Лембонган, Понта-Делгада на Азорских островах и вьетнамский Хойан.

Гостеприимными на платформе также указаны Тасмания в Австралии, австрийский Бургенланд, Сейшельские Острова, новозеландский Кентербери, Санта-Крус в Аргентине, Лимон в Коста-Рике и испанская Ла-Риоха, Новая Шотландия в Канаде и Гореньский регион в Словении.

Напомним, по итогам 2021 года в государственный бюджет направлено рекордные 244 млн гривен дохода от туристического сбора.