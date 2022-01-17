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В Харьковской области заведующая садиком получала зарплату за несуществующих работников

В Харьковской области заведующая садиком получала зарплату за несуществующих работников

Правоохранители обнаружили, что заведующая садиком в Бакалейской общине на Харьковщине организовала фиктивное трудоустройство лиц. Педагог получала зарплату несуществующих лиц.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

В полиции рассказали, что псевдоработники работали только по документам, а зарплату за них получала руководительница заведения.

В ходе обысков в доме заведующей и ее фиктивных подчиненных сотрудники полиции изъяли около 20 тысяч долларов и 200 тысяч гривен у заведующей и около 35 тысяч долларов, 5 тысяч евро, 500 тысяч гривен и около 2 тонн металлолома у псевдоохранника.


Фото: hk.npu.gov.ua

Как оказалось, мужчина вместо охраны садика занимался незаконным оборотом металлолома.

В полиции говорят, что обыски проводились в рамках уголовного производства по статье № 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сейчас продолжается досудебное расследование, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

По материалам Судебно-юридическая газета
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