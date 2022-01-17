В YouTube планируют добавить технологии NFT

Руководство видеохостинга YouTube рассматривает возможность добавления для создателей контента опций, связанных с NFT.
Об этом заявила CEO платформы Сьюзан Войчицки, сообщает Bloomberg.
«Мы всегда сосредоточены на расширении экосистемы YouTube и готовы помочь блогерам извлечь выгоду из новых технологий, включая NFT», — написала Войчицки.
По ее словам, YouTube использует Web 3.0 как «источник вдохновения».
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