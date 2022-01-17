В YouTube планируют добавить технологии NFT

Руководство видеохостинга YouTube рассматривает возможность добавления для создателей контента опций, связанных с NFT.

Об этом заявила CEO платформы Сьюзан Войчицки, сообщает Bloomberg.

«Мы всегда сосредоточены на расширении экосистемы YouTube и готовы помочь блогерам извлечь выгоду из новых технологий, включая NFT», — написала Войчицки.

По ее словам, YouTube использует Web 3.0 как «источник вдохновения».