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Microsoft увеличила выручку — она впервые превысила $50 млрд за квартал финансового года

Microsoft увеличила выручку — она впервые превысила $50 млрд за квартал финансового года

Корпорация Microsoft заявила, что за второй финансовый квартал 2021 года (октябрь-декабрь) получила прибыль, которая больше, чем планировалось. Выручка составила $51,73 млрд, а в аналогичный период предыдущего года она была $43,08 млрд.

Об этом сообщает CNBC.

В этот период акции Microsoft первоначально упали, но после того, как компания опубликовала прогноз продаж, они выросли в цене. В результате прибыль составила 2,48 доллара на акцию, в том время как аналитики ожидали всего 2,31 доллара.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале увеличился на 32% — он достиг $22,1 млрд.

В прошедшем квартале финансового года Microsoft вернула акционерам $10,9 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций. Это на 9% превышает сумму, затраченную на такие цели за аналогичный период 2020 года.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $48,5-49,3 млрд.

По материалам Дело
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