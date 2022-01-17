Гривню девальвирует лишь паника: рыночных причин для роста курса доллара нет - эксперты

Инвесторы не видят рыночных причин для девальвации гривни, сегодня украинская национальная валюта продолжает дешеветь только лишь из-за нервозности вокруг сообщений о вероятности вторжения РФ в Украину.
На сегодняшний день украинский банковский рынок упрямо сопротивляется удешевлению гривни. На прошлой неделе даже на торгах обрисовался курсовой порог в 28,5 грн/$, после которого покупка валюты для бизнеса становится неинтересной, говорит аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгений Ахтырко.
«Какая бы паника сегодня из-за угрозы вторжения армии РФ на рынке ни была, все равно есть определенный курсовой потолок, выше которого доллар покупать просто невыгодно. Как показывает опыт предыдущих периодов паники, курс в 29 грн/$ – это слишком уж высоко», — полагает аналитик.
К слову, замдиректора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса высказал мнение, что угроза разворачивания полномасштабной войны с Россией вообще является единственным фактором удешевления национальной валюты. Строго рыночных причин он для этого не видит. О подобном говорит и старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
По его словам, потребность бизнеса в гривневых средствах для уплаты налогов может стимулировать экспортеров к увеличению продаж валюты, если такая потребность не будет компенсирована выплатой возмещения НДС из бюджета, что может остановить рост курса доллара. Во всяком случае, эксперты точно не прогнозируют, что курс доллара в Украине достигнет отметки в 30 грн/$.
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