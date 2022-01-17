Межбанк: девальвация гривны продолжается

Вторник не принес особого облегчения нацвалюте на валютном рынке. Девальвация гривны продолжается.

Доллар вырос на 9 копеек – со стартовых 28,62/28,64 до 28,71/28,73 гривен к концу дня. И это при том, что утренние котировки были сразу выше на 4 копейки уровня закрытия понедельника.

Спрос снова превышал предложение практически все время и НБУ уже ближе к 11 часам вышел на торги с интервенцией по продаже доллара в формате запроса лучшего курса. Продавал он валюту по цене 28,65 гривен и выше и присутствовал на рынке практически до конца сессии.

Психологическое давление на курс гривны из-за потенциальной агрессии России сохраняется, что явно дает о себе знать. Это не паника, и даже не ажиотаж с лихорадочной скупкой валюты, но все же достаточно большой прессинг.

В первую очередь, снова “светились” с покупками валюты иностранцы. Но так как местным клиентам надо проплачивать свои валютные контракты – они также добавляли спроса на торгах практически всю сессию. В итоге, весь рост котировок будет заложен в ценники товаров и оплатит этот банкет потребитель. Не зря уже даже НБУ пересмотрел свой прогноз по инфляции на 2022 год и повысил ее до 7,7% по году. По факту, цифра будет гораздо выше.

Не торопятся покупать украинские облигации и инвесторы. На сегодняшнем аукционе было продано бумаг на 2,846 млрд гривен и практически все они на короткий срок 91 день с доходностью 11,50% годовых. Это говорит о напряженной ситуации на всех сегментах украинского финансового рынка.

Ход торгов:

Спрос превышал предложение практически весь день и к 11 часам котировки доллара выросли с утренних 28,62/28,64 до 28,63/28,65 гривен. Курс пошел бы и выше, но еще после 10:30 на торги вышел НБУ с продажей доллара через запрос лучшего курса по цене 28,65 гривен и выше. Но несмотря на присутствие Нацбанка котировки росли, так как он закрывал заявки точечно, а спрос был со стороны всех клиентов.

В итоге, курс постепенно рос и к 12 часам доллар подорожал до 28,655/28,675 гривен, а к 14 часам вырос до 28,66/28,68 гривен. После обеда спрос на валюту сохранился, но это не было ажиотажем, так как Нацбанк периодически закрывал часть заявок.

К 15 часам котировки достигли уровня 28,70/28,72 гривны, а завершилась сессия по доллару на отметке 28,71/28,73. За день статистика торгов существенно превысила показатель в $200 млн.

Главные события 25 января на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,62/28,64 к вечеру вырос до 28,71/28,73 гривен.

2) Нацбанк выходил с утра на торги с запросом лучшего курса и продавал доллар по цене 28,65 гривен и выше в точечном режиме до самого окончания сессии.

3) Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 28,6496 гривен, а официальный курс на 26 января 2022 года установлен на уровне 28,6658 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,71 / 28,73

евро – 32,35 / 32,38

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1274 / 1,1275

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