Межбанк: девальвация гривны продолжается

Вторник не принес особого облегчения нацвалюте на валютном рынке. Девальвация гривны продолжается.
Доллар вырос на 9 копеек – со стартовых 28,62/28,64 до 28,71/28,73 гривен к концу дня. И это при том, что утренние котировки были сразу выше на 4 копейки уровня закрытия понедельника.
Спрос снова превышал предложение практически все время и НБУ уже ближе к 11 часам вышел на торги с интервенцией по продаже доллара в формате запроса лучшего курса. Продавал он валюту по цене 28,65 гривен и выше и присутствовал на рынке практически до конца сессии.
Психологическое давление на курс гривны из-за потенциальной агрессии России сохраняется, что явно дает о себе знать. Это не паника, и даже не ажиотаж с лихорадочной скупкой валюты, но все же достаточно большой прессинг.
В первую очередь, снова “светились” с покупками валюты иностранцы. Но так как местным клиентам надо проплачивать свои валютные контракты – они также добавляли спроса на торгах практически всю сессию. В итоге, весь рост котировок будет заложен в ценники товаров и оплатит этот банкет потребитель. Не зря уже даже НБУ пересмотрел свой прогноз по инфляции на 2022 год и повысил ее до 7,7% по году. По факту, цифра будет гораздо выше.
Не торопятся покупать украинские облигации и инвесторы. На сегодняшнем аукционе было продано бумаг на 2,846 млрд гривен и практически все они на короткий срок 91 день с доходностью 11,50% годовых. Это говорит о напряженной ситуации на всех сегментах украинского финансового рынка.
Ход торгов:
Спрос превышал предложение практически весь день и к 11 часам котировки доллара выросли с утренних 28,62/28,64 до 28,63/28,65 гривен. Курс пошел бы и выше, но еще после 10:30 на торги вышел НБУ с продажей доллара через запрос лучшего курса по цене 28,65 гривен и выше. Но несмотря на присутствие Нацбанка котировки росли, так как он закрывал заявки точечно, а спрос был со стороны всех клиентов.
В итоге, курс постепенно рос и к 12 часам доллар подорожал до 28,655/28,675 гривен, а к 14 часам вырос до 28,66/28,68 гривен. После обеда спрос на валюту сохранился, но это не было ажиотажем, так как Нацбанк периодически закрывал часть заявок.
К 15 часам котировки достигли уровня 28,70/28,72 гривны, а завершилась сессия по доллару на отметке 28,71/28,73. За день статистика торгов существенно превысила показатель в $200 млн.
Главные события 25 января на валютном рынке:
1) Доллар с утренних стартовых 28,62/28,64 к вечеру вырос до 28,71/28,73 гривен.
2) Нацбанк выходил с утра на торги с запросом лучшего курса и продавал доллар по цене 28,65 гривен и выше в точечном режиме до самого окончания сессии.
3) Справочный курс доллара на 12:00 во вторник находился на отметке 28,6496 гривен, а официальный курс на 26 января 2022 года установлен на уровне 28,6658 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,71 / 28,73
евро – 32,35 / 32,38
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1274 / 1,1275
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 16:38 - 1821 21
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 4244 11
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежа3 ч. назад - 2016 7
Межбанк: будет ли новый обвал гривны7 ч. назад - 3071 3
Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплат2 ч. назад - 540 2
5 городов Украины, где недвижимость дорожает быстрее всегоВчера, 19:01 - 5889
Как правильно закрыть счет, если не пользуетесь банковской картой9 ч. назад - 4976
Межбанк: что творится и почему гривна обвалиласьВчера, 18:10 - 4321
Межбанк: будет ли новый обвал гривны7 ч. назад - 3071 3
monobank и «Дія» запускают новую услугу6 ч. назад - 2624
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 682 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 519
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 698 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2264 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1342 1