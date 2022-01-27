Cadillac представил топовый Escalade-V

V-Series от американского люксового бренда Cadillac являются чем – то вроде AMG для Mercedes и M для BMW – это линейка самых мощных версий моделей марки. Весной эта линейка расширится за счет спортивного, но все еще роскошного Escalade-V.

Escalade является флагманом Cadillac, причем уже имеет спортивную версию Sport. Поэтому для Escalade-V производитель выделил все абсолютно лучшее. Cadillac Escalade-V получил сетчатые радиаторные решетки и черные декоративные элементы вместо хромированных.

Кроме того, у него другие бамперы с увеличенной черной решеткой спереди и имитацией диффузора сзади, другие колеса и четыре больших выпускных патрубка.



Фото: Cadillac

Технические подробности о предстоящей новинке Cadillac придержал до полноценной премьеры, которая состоится в ближайшие месяцы. По слухам же, вместо своего 416-сильного 6.2 V8 внедорожник должен получить компрессорный мотор от спортивного седана CT5-V Blackwing. Под капотом последнего он выдает 677 л. с. и 893 Нм.