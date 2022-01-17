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Самые популярные новые авто в Украине, которые покупали в 2021 году

Самые популярные новые авто в Украине, которые покупали в 2021 году

В течение прошлого года планку в 1000 проданных легковушек преодолели 24 новые модели, причем восьми автомобилям удалось превысить эту отметку вдвое-втрое, а в тройке лидеров – впятеро и даже больше.

Finance.ua узнал подробности в auto.ria

Несмотря на отсутствие необходимости вводить локдауны и останавливать заводы из-за карантина, 2021-й мировая автоиндустрия завершила не в самом лучшем настроении.

Как следствие, многим автодилерам просто нечего было предложить клиентам, из-за чего только европейские продажи новых автомобилей к Новому году «ушли в минус» даже по сравнению с печальными результатами 2020-го. В декабре проседание на крупнейших рынках Европы измерялось двузначными показателями: антилидерами последнего месяца года оказались Италия (-27,5% продажи новых авто), Германия (-27%), Испания (-18,7%) и Франция (-15%).

Между тем украинский рынок не просто устоял, но и показал в декабре лучший результат года: продажи новых автомобилей в последний месяц года превысили 10,6 тысячи сделок. Конечно, сложности с поставками новой техники неизбежно сказались на результате: по итогам декабря самым успешным новым автомобилем в Украине стал румынский Renault Duster. Общий результат оказался обнадеживающим.

Топ-24 самых популярных авто в Украине по итогам продаж в 2021 году:

  • Kia Sportage: 6954 авто;
  • Toyota RAV4: 5992 авто;
  • Renault Duster: 5029 авто;
  • Renault Sandero: 3301 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado: 2626 авто;
  • Renault Logan: 2605 авто;
  • Nissan Qashqai: 2261 авто;
  • Mitsubishi Outlander: 2245 авто;
  • Toyota Camry: 2139 авто;
  • Hyundai Tucson: 2091 авто;
  • Nissan X-Trail: 2069 авто;
  • Chery Tiggo 4: 1768 авто.

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По материалам Finance.UA
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