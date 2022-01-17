МАУ предлагает скидку на раннее бронирование билетов: акционные направления

Украинская авиакомпания МАУ предлагает пассажирам скидку до 25% на раннее бронирование билетов.

Условия акции:

распродажа будет продолжаться до 4 февраля 2022 года и распространяется на рейсы с 1 июня по 15 октября 2022 года. Отмечается, что период поездки для рейсов в Канаду и США , а также в/из Тель-Авива: 1 июня – 18 сентября 2022 года;

базовый тариф МАУ предусматривает перевозку ручной клади до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

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Промо-предложение действует на популярные направления из двух украинских городов – Киева и Одессы.

Примеры акционных направлений и тарифов:

Киев – Варшава – от 1 105 грн;

Одеса – Копенгаген – от 2 055 грн;

Киев – Будапешт – от 1 304 грн;

Одесса – Вена – от 2 451 грн;

Одесса – Венеция – от 2 508 грн;

Киев – Стокгольм – от 1 686 грн;

Одесса – Аликанте – от 2 508 грн;

Киев – Дюссельдорф – от 1 800 грн;

Киев – Осло – от 2 083 грн;

Одесса – Брюссель – от 2 919 грн;

Киев – Хельсинки – от 3 217 грн;

Киев – Торонто – от 8 459 грн;

Киев – Нью-Йорк – от 8 488 грн.

В случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%

Узнать больше об акции, а также забронировать билеты можно на официальном сайте flyuia.com.