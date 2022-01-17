МАУ предлагает скидку на раннее бронирование билетов: акционные направления

Украинская авиакомпания МАУ предлагает пассажирам скидку до 25% на раннее бронирование билетов.
Условия акции:
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Промо-предложение действует на популярные направления из двух украинских городов – Киева и Одессы.
Примеры акционных направлений и тарифов:
В случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%
Узнать больше об акции, а также забронировать билеты можно на официальном сайте flyuia.com.
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