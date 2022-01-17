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Samsung представила сканер отпечатков пальцев для банковских карт

Samsung представила сканер отпечатков пальцев для банковских карт

Компания Samsung разработала первую в индустрии микросхему для многоуровневой защиты платёжных операций при использовании пластиковой карты. Фирменный чип S3B512C представляет собой комплексное решение, способное сделать безналичные транзакции более безопасными.

Созданная компанией интегральная микросхема объединяет в себе три элемента. Сканер отпечатков пальцев используется для считывания биометрических данных, чип Secure Element (SE) защищает банковскую карту от несанкционированного доступа, а вспомогательный процессор анализирует и обрабатывает платёжную информацию.

При разработке S3B512C компания использовала запатентованный алгоритм аутентификации по отпечатку пальца для анализа его уникальных характеристик. Samsung заверяет, что продвинутая технология защиты от спуфинга не позволит мошенникам обмануть систему безопасности с помощью искусственных отпечатков пальцев и других известных методов взлома. Зашифрованные данные пользователя надёжно хранятся в чипе SE, который сертифицирован по стандартам EMVCo и CC EAL 6+.

«S3B512C в первую очередь предназначен для платёжных карт, но также может использоваться в документах, требующих аутентификации, таких как служебные или студенческие удостоверения», — отметил вице-президент Samsung Electronics по маркетингу Кенни Хан.

Сроки появления первых потребительских решений на базе новой разработки компании будут объявлены позднее.

По материалам 4PDA
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