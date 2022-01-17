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IBM завершила квартал рекордным ростом выручки за последние десять лет

IBM завершила квартал рекордным ростом выручки за последние десять лет

Трансформация старожила рынка ИТ в лице корпорации IBM, как позволяет судить свежая квартальная отчётность, осуществляется удачно, поскольку минувшие три месяца позволили компании увеличить выручку сразу на 6,5%, что стало максимальным приростом за последние десять лет. Наибольший доход IBM приносили облачные услуги и консалтинг.

Как поясняет Bloomberg, выручка IBM в минувшем квартале выросла на 6,5 % до $16,7 млрд, что превысило ожидания аналитиков почти на $700 млн. Курс акций IBM на этом фоне сперва подскочил на 7,5%, но затем постепенно растерял часть завоёванных позиций.

Финансовый директор Джим Кавано (Jim Kavanaugh) подчеркнул, что в сегменте облачных решений и консалтинга наблюдалось «здоровое ускорение» роста финансовых показателей.

Программное подразделение IBM увеличило выручку на 8,2% до $7,3 млрд. Консалтинг принёс $4,7 млрд выручки, на 13% больше по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В ноябре IBM отделила основную часть традиционного бизнеса в компанию Kyndryl, которая отныне будет заниматься обслуживанием клиентской инфраструктуры и технической поддержкой. Это уже четвёртое в истории IBM существенное преобразование, и пока оно демонстрирует адекватную финансовую отдачу.

Направление гибридных облачных решений принесло IBM около $6,2 млрд, что на 16% больше итога аналогичного периода предыдущего года. Выручка на направлении Red Hat выросла сразу на 19 %. В этом месяце IBM продала часть бизнеса, связанного с медицинской платформой Watson Health, хотя первоначально делала на него серьёзные коммерческие ставки.

В облачном сегменте IBM приходится отчасти конкурировать с гигантами типа Google, Microsoft и Amazon, но компания делает упор на развитие гибридных решений, которые сочетают локальную инфраструктуру, «частное облако» и публичные сервисы. По словам генерального директора Арвинда Кришны (Arvind Krishna), компания в последнее время провела серьёзные структурные преобразования, и сейчас считает свой бизнес оптимально сформированным.

По материалам 3dnews.ru
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