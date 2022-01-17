Укравтодор объявил тендер на «Большую стройку» объездной Житомира

22 км Северного обхода Житомира, что также является частью трассы международного значения М-06 Киев — Чоп, будут полностью реконструированы. Работы начнутся в этом году, тендер на реконструкцию уже стартовал.

Об этом информирует Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

«Объявлена государственная закупка услуг по реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев — Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород) на участке км 129,6 км 151,73, Житомирская область. Участок пролегает между селами Глыбочица и Ивановка Житомирского района, общая протяженность — 22 километра», — сообщает Укравтодор.

Реконструкция, которую будут выполнять в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», предусматривает демонтаж старой дорожной одежды и железобетонных труб, укрепление земляного полотна и замену коммуникаций и искусственных сооружений, монтаж очистной системы, водоотвода и водосбросов. После того будет уложено новое дорожное полотно, установлены дорожные знаки и пр.

Необходимость значительных демонтажных работ связана с тем, что до октября 2020 года Северный обход Житомира строила китайская компания SINOHYDRO. Из-за того, что работы выполнялись некачественно и без соблюдения сроков, контракт с ней был расторгнут. Укравтодор воспользовался безусловной банковской гарантией на сумму более 8,4 млн евро, которую предоставил подрядчик. Эти средства будут использованы для финансирования строительства обхода Житомира.

«Значительная часть работ была выполнена этим подрядчиком с существенными нарушениями технологии строительства, работы признаны дефектными. Среди конкретных примеров рабочего брака — разрушение цементобетонного покрытия на участке», — рассказал первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

Укравтодор также планирует другие ремонтные работы на трассе М-06 Киев — Чоп. В частности, отремонтируют участки в Ровенской и Закарпатской областях, где покрытие было повреждено.