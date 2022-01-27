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Как получить микрокредит онлайн в МФО ЗеКредит

Во время кризиса микрокредит стал одним из самых популярных кредитных продуктов. В Украине каждый день появляются организации, предоставляющие кредиты онлайн на небольшие суммы. Команда компании ЗеКредит рассказала о преимуществах и недостатках, особенностях оформления целевого и нецелевого займа.

Содержание

  1. Что такое микрокредит
  2. Кому могут дать микрокредит
  3. Где оформить микрокредит: банк или МФО
  4. Как получить микрокредит онлайн
  5. Заключение

Что такое микрокредит

Микрокредит – это заем на небольшую сумму, который выдается для удовлетворения собственных потребностей. К основным особенностям относится небольшая продолжительность (до 30 дней) и незначительная сумма, если сравнить с банковскими продуктами, например, ипотекой или автокредитом.

Для лучшего понимания, что такое микрокредит, команда ЗеКредит рассказала о наиболее частых причинах его оформления:

  • оплата медицинских услуг;
  • приобретение лекарственных препаратов;
  • оплата аренды квартиры/дома;
  • выплата задолженности по коммунальным платежам;
  • покупка бытовой техники или электроники;
  • покупка горящей путевки;
  • ремонт квартиры/дома;
  • ремонт и обслуживание машины;
  • покрытие повседневных расходов до получения зарплаты.

Изучая микрокредитование, нельзя забывать о способе расчета процентной ставки. За пользование заемными средствами компании ежедневно взимают определенный процент, например, 0.9% в сутки. Такая особенность объясняется тем, что компании стремятся компенсировать риски невозврата кредитов заемщика, которых существенно больше, чем в банковских учреждениях.

Кому могут дать микрокредит

Люди, которые пользовались услугами микрокредитования, отмечают лояльное отношение кредиторов к клиентам. На требования влияют специфика работы конкретного финансового учреждения, назначения кредита (целевой или нецелевой), размер займа и сроки погашения платежей.

Для понимания, кому могут дать микрокредит, определим общие требования кредиторов:

  • украинское гражданство;
  • возраст – от 18-23 до 65-75 лет;
  • наличие паспорта с отметкой о регистрации и идентификационного номера налогоплательщика;
  • наличие постоянного источника дохода (заработная плата, пенсия или стипендия) с возможностью документального подтверждения, например, предоставление справки о доходах;
  • положительная кредитная история (полное отсутствие просрочек по предыдущим займам).

В частных финансовых компаниях, занимающихся выдачей микрокредитов онлайн, более лояльные условия. Если банки готовы кредитовать только украинских граждан в возрасте от 21-23 лет, то финансовые компании предлагают займы от 18 лет.

Из документов требуется только паспорт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В анкете просят указать место работы и размер зарплаты, но заемщику не нужно предоставлять справку о доходах и выписку с места работы. Кроме того, компании готовы выдать кредит людям с «чистой» или плохой кредитной историей.

Где оформить микрокредит: банк или МФО

Когда банки начали улучшать условия оформления кредита, в частности снижать требования к клиентам и переходить на онлайн-кредитование, многие заговорили о скором снижении популярности частных финансовых компаний. Однако банковские учреждения и микрофинансовые организации скорее дополняют друг друга, чем конкурируют.

МФО ориентированы на выдачу краткосрочных нецелевых займов, например, 7 000 гривен на 15 дней. Украинские граждане могут подать заявку онлайн, а уже через 10-15 минут – получить деньги на карту. Компании готовы кредитовать тех граждан, которых банки относят к «неплатежеспособным», например, студентов, пенсионеров, фрилансеров и людей с плохой кредитной историей.

Как получить микрокредит онлайн

Если нужен заем на небольшая сумму, при этом нет желания обращаться в банк, рекомендуем сервис микрокредитования ZeCredit. На нем вы можете взять в долг до 7 000 гривен при первом обращении, до 12 000 грн – при последующих. Вернуть заемные средства нужно в течение 30 дней.

Перед тем как получить кредит онлайн в ЗеКредит, рассмотрим требования к заемщикам:

  • возраст – от 18 до 65 лет;
  • документы – данные гражданского паспорта и идентификационный код;
  • контакты – номер мобильного и адрес электронной почты; *карта любого банка Украины.

Для оформления первого кредита нужно перейти на страницу регистрации ZeCredit, указать номер телефона. Затем понадобится заполнить анкету заемщика, предоставив стандартную информацию о себе: ФИО, дата рождения, паспортные данные и ИНН, адрес электронной почты. Для получения денег нужно добавить данные карты.

Когда вам понадобятся денежные средства, перейдите в личный кабинет и подайте заявку, выбрав необходимую сумму и сроки. В течение 15 минут вы получите ответ на указанные в анкете контактные данные, после чего останется подписать электронный кредитный договор и получить деньги на карту.

Заключение

Если планируете взять крупный заем, тогда имеет смысл обратиться в банк, а для суммы до 12 000 гривен на срок до 30 дней больше подходят микрофинансовые организации. Сервисы микрокредитования работают в режиме 24/7, благодаря чему вы можете моментально получить деньги в долг, вне зависимости от времени суток и дня недели.
Мы рекомендуем прямо сейчас перейти на официальный сайт ЗеКредит, пройти регистрацию, заполнить анкету и добавить платежную карту. Когда понадобятся деньги, останется войти в личный кабинет, подать заявку, а уже через 10-15 минут – подписать договор и получить финансовый кредит на карту.

По материалам ZeCredit
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