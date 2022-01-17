Декларирование места жительства в «Дія»: желающих приглашают протестировать услугу

Всех желающих собирают протестировать новую услугу в приложении «Дія». Доступным станет декларирование места проживания.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
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«Наконец-то самая популярная услуга среди украинцев станет доступной на всю страну онлайн в несколько кликов. Больше никаких визитов в военкомат или поездок в ЦПАУ — очень часто туда, где живет ваша „прописка“, а не вы», — говорится в сообщении.
Чтобы протестировать услугу, нужно перейти по ссылке. Далее следует заполнить анкету, тогда придет письмо на почту со следующими инструкциями. Желающих протестировать услугу просят поделиться впечатлениями.
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