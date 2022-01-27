Украина получила рекордный туристический сбор: какие области в лидерах

Украина получила рекордные 244 млн грн туристического сбора в 2021 году.
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.
«Несмотря на все убытки, которые понесла туристическая сфера Украины, сейчас происходит восстановление и постепенный рост туристического сбора, о чем свидетельствуют статистические данные за 2021 год. За 2021 год в бюджет страны поступили 244 млн грн туристического сбора. Этот показатель на 86,8% превышает показатель 2020 года, который составил 130,6 млн грн, а также на 20% выше аналогичного показателя 2019 года — тогда в бюджет поступили 196 млн грн», — сказано в сообщении.
Топ-5 лидеров по уплате туристического сбора:
Из указанных 244 млн грн туристического сбора 154 млн грн были уплачены юридическими лицами и еще 90 млн — ФЛП. Самыми успешными оказались летние и осенние месяцы. Летом заработали 35% от общего годового туристического сбора, а осенью — 40%.
Инфографика: facebook.com/DARTUkraine
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