Украина получила рекордный туристический сбор: какие области в лидерах

Украина получила рекордные 244 млн грн туристического сбора в 2021 году.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.

«Несмотря на все убытки, которые понесла туристическая сфера Украины, сейчас происходит восстановление и постепенный рост туристического сбора, о чем свидетельствуют статистические данные за 2021 год. За 2021 год в бюджет страны поступили 244 млн грн туристического сбора. Этот показатель на 86,8% превышает показатель 2020 года, который составил 130,6 млн грн, а также на 20% выше аналогичного показателя 2019 года — тогда в бюджет поступили 196 млн грн», — сказано в сообщении.

Топ-5 лидеров по уплате туристического сбора:

столица Украины пополнила бюджет на 68 млн грн;

Одесская область заработала 26,8 млн грн;

третье место заняла Львовская — 23 млн грн;

четвертое — Киевская с 15,3 млн грн;

на пятом месте — Закарпатская область, заработавшая 11,7 млн грн.

Из указанных 244 млн грн туристического сбора 154 млн грн были уплачены юридическими лицами и еще 90 млн — ФЛП. Самыми успешными оказались летние и осенние месяцы. Летом заработали 35% от общего годового туристического сбора, а осенью — 40%.



Инфографика: facebook.com/DARTUkraine

Справка Finance.ua:

ставка сбора устанавливается по решению местных Советов за каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного;

по состоянию на 2021 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма;