Volkswagen признал вину и выплатил штату Огайо 3,5 млн долларов из-за дизельного скандала

Volkswagen выплатил штату Огайо, США, компенсацию в размере 3,5 млн долларов в связи с печально известным дизельгейтом в 2015 году, который продолжает омрачать репутацию немецкого автопроизводителя. Оплата произведена после того, как компания признала, что нарушила законы штата.

Об этом сообщает Reuters.

Иск штата Огайо касался хитрости с обновлением программного обеспечения. Новая версия ПО на Volkswagen позволяла перевести автомобили в “тестовый” режим, который снижал выбросы двигателей только во время испытаний. Кроме урегулирования спора в Огайо, ожидают рассмотрения судебные иски из Техаса и двух округов в Юте и Флориде.

Подсчитано, что немецкий автопроизводитель суммарно выплатил уже более 20 млрд долларов по итогам дизельгейта.

Напомним, что в 2015 году Volkswagen установил хитрое программное обеспечение почти на 11 миллионов автомобилей, проданных по всему миру. Специальное ПО автоматически определяло, когда транспортные средства проходили испытания, и уменьшало выбросы. Но при ежедневной эксплуатации нормы выбросов были значительно выше разрешенных.