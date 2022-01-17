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500 грн за бустерную дозу и «тысяча» на коммуналку: что нового ждет украинцев

500 грн за бустерную дозу и «тысяча» на коммуналку: что нового ждет украинцев

В Украине планируют расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «єПідтримка».

Об этом в видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, правительство планирует впоследствии разрешить украинцам тратить полученные средства на оплату коммунальных услуг. Однако это нововведение будет касаться не всех — деньги на коммуналку смогут тратить только люди в возрасте от 60 лет.

«В течение февраля мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг», — заявил Зеленский.

500 грн за бустерную дозу. По словам Зеленского, украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса, получат через портал «Дія» еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

«Стратегия бустеризации уже стала единым стандартом для всех развитых стран. Бустеризация — это третья доза (вакцины. — Ред.). И в рамках программы „єПідтримка“ будет добавлено еще 500 гривен плюс для тех граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки», — отметил гарант в видео.

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Напомним, украинцам разрешили получать «бустерную» прививку против коронавируса, с 8 января 2022 года она доступна всем желающим, кому вторую дозу вкололи минимум полгода назад;

Справка Finance.ua:

  • 2 декабря народные депутаты приняли закон, которым предлагается, в частности, выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от коронавируса украинцам;
  • недавно Кабинет Министров Украины сократил действие украинских ковид-сертификатов — теперь документы будут действовать не год, а лишь 9 месяцев;
  • с 24 января вакцинированные дважды граждане в возрасте от 60 лет могут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа;
  • также правительство имеет планы выдавать «тысячу за вакцинацию» несовершеннолетним — ее смогут получить в рамках программы «єПідтримка» украинцы в возрасте 12−18 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Тысяча за вакцинацию: как получить

По материалам Finance.UA
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