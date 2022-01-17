500 грн за бустерную дозу и «тысяча» на коммуналку: что нового ждет украинцев

В Украине планируют расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «єПідтримка».
Об этом в видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский
По его словам, правительство планирует впоследствии разрешить украинцам тратить полученные средства на оплату коммунальных услуг. Однако это нововведение будет касаться не всех — деньги на коммуналку смогут тратить только люди в возрасте от 60 лет.
«В течение февраля мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг», — заявил Зеленский.
500 грн за бустерную дозу. По словам Зеленского, украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса, получат через портал «Дія» еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».
«Стратегия бустеризации уже стала единым стандартом для всех развитых стран. Бустеризация — это третья доза (вакцины. — Ред.). И в рамках программы „єПідтримка“ будет добавлено еще 500 гривен плюс для тех граждан Украины, которые получат третью, бустерную дозу прививки», — отметил гарант в видео.
Читайте также: В Нью-Йорке за вакцинацию бустерной дозой будут выдавать по $100
Напомним, украинцам разрешили получать «бустерную» прививку против коронавируса, с 8 января 2022 года она доступна всем желающим, кому вторую дозу вкололи минимум полгода назад;
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»Вчера, 15:15 - 2649 10
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсииВчера, 11:02 - 7464 7
Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)Вчера, 10:05 - 817 6
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 3239 4
Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 16:38 - 818 4
Межбанк: что творится и почему гривна обвалиласьВчера, 18:10 - 3988
5 городов Украины, где недвижимость дорожает быстрее всегоВчера, 19:01 - 3832
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 3239 4
На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»Вчера, 15:15 - 2649 10
Из Украины в Европу за €4,99: Wizz Air устроила быструю распродажуВчера, 15:43 - 2613
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 650 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 505
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 680 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2207 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1302 1