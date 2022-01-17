Межбанк: что творится и почему гривна обвалилась

Понедельник прошел крайне неудачно для гривны на валютном рынке. Валютный рынок снова лихорадит. Притом — «не по-детски». Стартовав с уровня 28,29/28,31 (т.е. сразу на 7,5 копеек выше уровня закрытия прошлого пятничного межбанка) уже к 11 часам доллар вырос до 28,32/28,34 гривен и до 28,38/28,40 к обеду.

Спрос превышал предложение практически все время и Нацбанк уже после 10 часов распродавал валюту в формате запроса лучшего курса по 28,35−28,36 гривен и выше. Продав $ 50 млн — НБУ ушел с рынка и котировки снова пошли вверх, достигнув уровня 28,38/28,40 к 13 часам.

Среди продавцов валюты практически выделялся только НБУ. Все остальные — металлурги и частично аграрии — не спешили с продажей и были правы. Время работало на них, ажиотаж нарастал — курс шел вверх.

А вот среди покупателей опять вовсю «светились» нерезиденты и лишь частично местные игроки. Их лихорадочная скупка привела к серьезному обвалу на межбанке курса гривны и росту объема операций. К обеду статистика торгов превысила $ 220 млн, но это был явно не конец.

Незадолго до 14 часов на рынке снова появился Нацбанк и опять стал продавать доллар через запрос лучшего курса, но уже по 28,39 гривен и выше. Он пробыл на межбанке уже до окончания сессии. Но продавал не все и не всем, что создавало только дополнительную неразбериху и позволяло немногочисленным продавцам задирать курс все выше и выше.

К 15:00 котировки выросли до 28,43/28,45 гривен, затем быстро перешагнули порог в 28,50 гривен к 16 часам и завершилась сессия уже и вовсе «космическими» 28,58/28,60. Общий объем торгов при этом превысил $ 320 млн еще к 15 часам.

Девальвационные настроения на межбанке только усилились, и уже понятно, что спекулятивные атаки на гривну продолжаться уже всю эту неделю. Так что валютный рынок в эти дни принесет нам явно много сюрпризов и неожиданностей, а НБУ снова прилично «просадит» свои валютные резервы. Или перестанет бороться за курс и самоустранится, что приведет к усилению валютных ралли по паре доллар/гривна и евро/гривна уже в ближайшие дни.

Главные события 24 января на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,29/28,31 к вечеру взлетел сразу на 29 копеек — до 28,58/28,60 гривен. Существенно прибавил и евро — сразу на 25 копеек, с 32,04/32,06 до 32,29/32,31.

2) Нацбанк дважды выходил на торги с запросом лучшего курса и продал в первый раз $ 50 млн по 28,28,35−28,36 гривен и выше. Во второй раз он вышел с продажей по 28,39 гривен и выше. И точечно продавал валюту уже до самого окончания сессии.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в понедельник находился на отметке 28,3601 гривен, а официальный курс на 25 января 2022 года установлен на уровне 28,3749 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 28,58 / 28,60

евро — 32,29 / 30,31

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1309 / 1,1310

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