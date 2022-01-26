Эксперты назвали 5 ошибок при покупке подержанного авто

Если вы планируете ехать на просмотр автомобилей с пробегом самостоятельно, то вам будет полезно знать о некоторых ошибках, которые допускают люди при выборе автомобиля.

1. Сейчас очень легко проверить авто по официальным базам. Но многие почему-то слепо доверяют этим базам. Этого делать не стоит. Иногда в отчете появляются различные расчеты ремонтных работ, а по факту оказывается, что машина никогда в ДТП не была. Так же случается наоборот, некоторую информацию, за определенную сумму можно из базы удалить. Некоторые ДТП просто не оформляются, поэтому не отображаются в базе. Суть какая, не стоит доверять базе на 100%, нужно ставить все, что там пишут, под сомнение и все перепроверять.

2. Запомните, все продавцы хотят продать свою машину, поэтому 99% врут или что-то недоговаривают. Мы часто сталкивались с продавцами, которые часами могли рассказывать о том, как они ухаживали за своей машиной, а в результате машина оказывалась «хламом». Не стоит слушать продавца, верить можно только «заказ-нарядам» на ремонт, а также официальному дилеру, у которого эта машина обслуживалась.

4. Вычисление пробега. Многие «профи» могут определить пробег резиной, тормозными дисками, состоянием салона и т. д. с точностью до километра. Так вот, вы должны понимать, что это косвенные признаки. Руль можно заменить или перешить. Сиденья также перетягивают, редко, но даже меняют. Определять пробег по тормозными дискам или резине, это вообще смешно. Многие еще считают, что если лобовое стекло не родное, значит точно машина в ДТП была. Тоже смешно. Как будто камень не мог разбить стекло. А некоторые люди меняют стекла просто из-за царапин. Также некоторые умельцы сматывают пробег так, что никакая диагностика вам не покажет, что он смотан. Лучшее подтверждение — это состояние ходовой части и состояние двигателя.

5. Перед тем как выбирать определенное авто, нужно знать, как работает двигатель и подвеска у данной машины в идеальном состоянии. Бывает такое, что люди приезжают на просмотр, а ДВС плохо работает. Продавец им говорит, что у этой марки все двигатели так работают, это нормально. Часто покупатель смотрит несколько «убитых» авто, где тоже ДВС плохо работают, и думает, что это норма. Нет, это вы просто хлам посмотрели, смотрите авто не по низу рынка.