Эксперты назвали 5 ошибок при покупке подержанного авто

Если вы планируете ехать на просмотр автомобилей с пробегом самостоятельно, то вам будет полезно знать о некоторых ошибках, которые допускают люди при выборе автомобиля.
1. Сейчас очень легко проверить авто по официальным базам. Но многие почему-то слепо доверяют этим базам. Этого делать не стоит. Иногда в отчете появляются различные расчеты ремонтных работ, а по факту оказывается, что машина никогда в ДТП не была. Так же случается наоборот, некоторую информацию, за определенную сумму можно из базы удалить. Некоторые ДТП просто не оформляются, поэтому не отображаются в базе. Суть какая, не стоит доверять базе на 100%, нужно ставить все, что там пишут, под сомнение и все перепроверять.
2. Запомните, все продавцы хотят продать свою машину, поэтому 99% врут или что-то недоговаривают. Мы часто сталкивались с продавцами, которые часами могли рассказывать о том, как они ухаживали за своей машиной, а в результате машина оказывалась «хламом». Не стоит слушать продавца, верить можно только «заказ-нарядам» на ремонт, а также официальному дилеру, у которого эта машина обслуживалась.
4. Вычисление пробега. Многие «профи» могут определить пробег резиной, тормозными дисками, состоянием салона
5. Перед тем как выбирать определенное авто, нужно знать, как работает двигатель и подвеска у данной машины в идеальном состоянии. Бывает такое, что люди приезжают на просмотр, а ДВС плохо работает. Продавец им говорит, что у этой марки все двигатели так работают, это нормально. Часто покупатель смотрит несколько «убитых» авто, где тоже ДВС плохо работают, и думает, что это норма. Нет, это вы просто хлам посмотрели, смотрите авто не по низу рынка.
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