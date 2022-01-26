5 известных бизнесменов потеряли более 85 миллиардов долларов с начала года

На прошлой неделе рынки ценных бумаг упали из-за опасений по поводу повышения процентных ставок и инфляции. На фоне этого самые богатые люди в мире потеряли миллиарды долларов.
5 бизнесменов из технологического сектора вместе потеряли более 85 миллиардов долларов за первые несколько недель 2022 года, поскольку их состояние пострадало от масштабной распродажи на фондовом рынке на прошлой неделе.
Кто сколько потерял. Лидер рейтинга самых богатых людей мира – Илон Маск – потерял примерно 27 миллиардов долларов с начала текущего года. Его капитал снизился до 243 миллиардов долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index. Для сравнения издание Forbes оценивает его состояние в 244,2 миллиарда долларов.
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