5 известных бизнесменов потеряли более 85 миллиардов долларов с начала года

На прошлой неделе рынки ценных бумаг упали из-за опасений по поводу повышения процентных ставок и инфляции. На фоне этого самые богатые люди в мире потеряли миллиарды долларов.

5 бизнесменов из технологического сектора вместе потеряли более 85 миллиардов долларов за первые несколько недель 2022 года, поскольку их состояние пострадало от масштабной распродажи на фондовом рынке на прошлой неделе.

Кто сколько потерял. Лидер рейтинга самых богатых людей мира – Илон Маск – потерял примерно 27 миллиардов долларов с начала текущего года. Его капитал снизился до 243 миллиардов долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index. Для сравнения издание Forbes оценивает его состояние в 244,2 миллиарда долларов.

Основатель компании Amazon Джефф Безос с начала 2022 года потерял около 25 миллиардов долларов. По версии Bloomberg, бизнесмен занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в размере 168 миллиардов долларов. При этом Forbes оценивает его капитал в 168,5 миллиарда долларов, при этом он закрывает тройку лидеров.

Состояние соучредителя техгиганта Microsoft Билла Гейтса с первого января 2022 года уменьшилось на 9,5 миллиарда долларов до 129 миллиардов долларов, тогда как один из создателей Google

Ларри Пейдж увидел, как он потерял 12 миллиардов долларов. Теперь его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов, согласно Bloomberg.