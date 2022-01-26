0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

5 известных бизнесменов потеряли более 85 миллиардов долларов с начала года

5 известных бизнесменов потеряли более 85 миллиардов долларов с начала года

На прошлой неделе рынки ценных бумаг упали из-за опасений по поводу повышения процентных ставок и инфляции. На фоне этого самые богатые люди в мире потеряли миллиарды долларов.

5 бизнесменов из технологического сектора вместе потеряли более 85 миллиардов долларов за первые несколько недель 2022 года, поскольку их состояние пострадало от масштабной распродажи на фондовом рынке на прошлой неделе.

Кто сколько потерял. Лидер рейтинга самых богатых людей мира – Илон Маск – потерял примерно 27 миллиардов долларов с начала текущего года. Его капитал снизился до 243 миллиардов долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index. Для сравнения издание Forbes оценивает его состояние в 244,2 миллиарда долларов.

  • Основатель компании Amazon Джефф Безос с начала 2022 года потерял около 25 миллиардов долларов. По версии Bloomberg, бизнесмен занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в размере 168 миллиардов долларов. При этом Forbes оценивает его капитал в 168,5 миллиарда долларов, при этом он закрывает тройку лидеров.
  • Состояние соучредителя техгиганта Microsoft Билла Гейтса с первого января 2022 года уменьшилось на 9,5 миллиарда долларов до 129 миллиардов долларов, тогда как один из создателей Google
  • Ларри Пейдж увидел, как он потерял 12 миллиардов долларов. Теперь его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов, согласно Bloomberg.
  • Закрывает эту пятерку основатель компании Meta (в прошлом Facebook) Марк Цукерберг. Его капитал уменьшился примерно на 12 миллиардов долларов с начала года.
По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.