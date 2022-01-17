OnePlus улучшила камеру OnePlus 10 Pro

OnePlus совсем недавно представила свой флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, но в Китае для него вышло уже второе обновление прошивки. Новая версия ColorOS 12.1 улучшает камеру и повышает стабильность работы системы.
Относительно камеры – оптимизирована система стабилизации и повышено качество изображения при съемке видео. Также повышена точность цветопередачи, причем в целом – как при съемке фото, так и видео. А еще после установки обновления ПО снимки с фронтальной камеры должны стать четче.
Также решено несколько проблем, в частности – неправильное отображение статистики расхода аккумуляторной батареи.
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