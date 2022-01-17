Летающий гиперкар Volar показали в действии

Британская Bellwether Industries поделилась кадрами с лётных испытаний своего электросамолёта с вертикальным взлётом (eVTOL) Volar. Его ключевыми особенностями стали футуристичный дизайн и внушительный показатель заявленной максимальной скорости.

Тестируемая модель намного меньше будущего полноценного прототипа, который будет шириной 3,2 метра. Во время испытаний устройством управляли удалённо. Средняя скорость, достигнутая Volar, составила около 40 км/ч, однако в будущем инженеры обещают возможность разгоняться до 240 км/ч.

На видео можно заметить, что концептуальная модель взлетает с серией рывков, что может вызывать дискомфорт у пассажиров со слабым вестибулярным аппаратом. Однако не стоит забывать, что это лишь тестовая модель и многие недоработки могут быть устранены к выпуску финального варианта летающего гиперкара.

На данный момент Bellwether Industries находится в поиске потенциальных инвесторов, способных профинансировать разработку полномасштабной модели на основе их прототипа. Если им удастся найти средства в ближайшее время, то построить первый Volar для полноценных испытаний компания обещает к 2028 году.