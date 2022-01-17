Цены на газ могут обновить рекорды, дефицит будет до 2025 года – Goldman Sachs

Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует, что нехватка газа на европейском продлится до 2025 года, в то же время из-за агрессии РФ цены, вероятно, обновят рекорды.

Об этом сообщает Bloomberg.

А именно, санкции против российского «Северного потока-2» в результате эскалации военных действий со стороны РФ могут ограничить поставки газа на неопределенный период.

Банк по-прежнему предполагает, что газопровод начнет работу во втором квартале года, однако допускает задержки в процессе утверждения. В таком случае запуск может состояться в конце года, или позже.

Это чревато ценовыми скачками. В Goldman прогнозируют, что котировки газа могут на короткое время вернуться к рекордным уровням в декабре (тогда цены пересекли 2200 долларов за тысячу кубов. — Ред.), или даже превысить их.

Как объясняют аналитики инвестбанка, в случае эскалации рынок добавит значительную премию за риск к ценам на газ на фоне неопределенности относительно поставок голубого топлива в регион.

Сокращение поставок российского газа, которое происходит со второй половины 2021 года, может распространиться на летние месяцы.

«Но так как регион борется с энергетическим кризисом, Европейский Союз вряд ли будет блокировать какие-либо потоки газа из России», — отмечают в Goldman.

В то же время даже если уровень поставок Газпрома вернется к нормальному летом, европейский рынок будет оставаться в условиях дисбаланса по крайней мере до 2025 года. То есть, пока не заработает ряд проектов по сжижению газа, которые строятся сейчас.