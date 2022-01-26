ТОП-7 самых дорогих и бесполезных вещей в мире (фото)

У богатых свои причуды, — метко определяет старая пословица склонность к эпатажу и желание выделиться у состоятельных людей, которое зачастую принимает самые причудливые формы.

Горный велосипед: кило 24-каратного золота — лучший подарок для любителя активного отдыха. В компании House of Solid Gold решили, что сделать этот подарок ещё лучше поможет несколько кило 24-каратного золота, 600 чёрных бриллиантов (в 6 карат) и 500 сапфиров. Прикрутив к этому “произведению искусства” под названием Beverly Hills Edition седло из кожи аллигатора, создатели выставили его на продажу за целый миллион долларов. Всего было выпущено 13 таких велосипедов, часть из которых уже нашла своих обеспеченных хозяев.

Туалетная бумага, выполненный из 24-каратного золота. Австралийская компания Toilet Paper Man, производящая товары для гигиены, решила не мелочиться и выпустила рулон туалетной бумаги, выполненный из 24-каратного золота. За эту “жемчужину”, способную украсить любую уборную мира, производитель запрашивает ни много ни мало $1 380 000, обещая при этом доставить ее заказчику вместе с бутылкой шампанского за счёт заведения.

Самая дорогая коробка конфет от лучших кондитеров мира обойдётся покупателю тоже недёшево. Не так давно компания Le Chocolate в коллаборации с ювелирами из Simons Jewelers выпустили коробку конфет стоимостью 1,5 млн долларов. Вместе с конфетами в ней можно будет найти природные желтые и голубые бриллианты, изумруды и сапфиры.

Трёхъярусный ошейник “Amour, Amour”, украшенный 1600 бриллиантами. Если уж речь зашла о ювелирах, то они без устали стараются угодить не только дамам, но и их собачкам. На сегодня самым дорогим украшением для четвероногого друга остаётся трёхъярусный ошейник “Amour, Amour”, украшенный 1600 бриллиантами общим весом 52 карата от ювелиров из Bijoux. Стоит такая модная штучка $3 200 000. Если такая сумма окажется не по карману покупателю, то в компании могут предложить что-нибудь подешевле — линейка от специализированного отдела Bijoux — I Love Dogs Diamonds, занимающегося украшениями для собак, стартует от 150 тыс. “вечнозелёных”.

Платиновый унитаз, инкрустированный бриллиантами. Самой дорогой бесполезной вещью в мире смело можно назвать платиновый унитаз, инкрустированный бриллиантами от дизайнера Джемаля Райта. Стоимость такого “трона” поистине королевская — 5 млн долларов. Правда, использовать его по назначению не получится — постоянная чистка и проточная вода быстро сведут на нет все старания создателей. Так что любоваться этим произведением можно только издалека.