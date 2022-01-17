С февраля итальянские власти вводят платное посещение Венеции

Итальянские власти вводят ограничения на количество туристов и плату за посещение Венеции. Цель таких нововведений – сокращение количества «однодневных» туристов в городе.
Об этом сообщает Euronews.
По словам заместителя городского главы по вопросам туризма Венеции Симоне Вентурини, город «устает», когда туристы прибывают в Венецию и едут оттуда в один и тот же день. Так делают около 100 тысяч путешественников ежедневно. Вместо этого итальянцы планируют поощрять «медленный туризм».
Посетить город на один день туристы смогут после покупки онлайн-билета. Он будет действовать 24 часа и стоить 5 евро.
За потоком посетителей будут следить 500 камер наблюдения. Также данные туристов сможет установить полиция, пользуясь данными с их мобильных телефонов.
Если эти данные ввести в специальную анонимную форму, можно увидеть, сколько на улицах иностранных туристов, а сколько – итальянцев, говорит заместитель начальника полиции Венеции Мария Тереза Маньеро. Система настроена так, что местные жители смогут передвигаться свободно.
Сейчас в Венецию уже прибыли ворота, которые будут закрывать подъезды к основным историческим локациям города.
Планируется, что платное посещение Венеции начнется с февраля в пилотном режиме.
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