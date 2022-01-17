WhatsApp внедряет двухфакторную аутентификацию

Разработчики WhatsApp планируют внедрить двухфакторную аутентификацию.
Как сообщает WABetaInfo, это ноу-хау касается настольной программы и веб-версии мессенджера.
По информации издания, WhatsApp предложит создать персональный PIN-код и добавить адрес электронной почты для более надежной защиты аккаунта.
Кроме этого, пользователи также могут отключить двухэтапную проверку в веб-версии или настольном клиенте мессенджера.
На сегодняшний день не известно, когда функция станет доступна для участников программы бета-тестирования, так как она все еще находится на ранней стадии разработки.
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