WhatsApp внедряет двухфакторную аутентификацию

Разработчики WhatsApp планируют внедрить двухфакторную аутентификацию.

Как сообщает WABetaInfo, это ноу-хау касается настольной программы и веб-версии мессенджера.

По информации издания, WhatsApp предложит создать персональный PIN-код и добавить адрес электронной почты для более надежной защиты аккаунта.

Кроме этого, пользователи также могут отключить двухэтапную проверку в веб-версии или настольном клиенте мессенджера.

На сегодняшний день не известно, когда функция станет доступна для участников программы бета-тестирования, так как она все еще находится на ранней стадии разработки.