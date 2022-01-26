Когда ожидать «продуктовые чеки» в Украине, и сколько на это нужно денег - мнение экспертов

В правительстве задумались над системой адресной помощи малообеспеченным гражданам. Finance.ua решил разобраться, что предлагают в Офисе президента.

Так, к примеру, эксперт Елена Баженова, профессор экономического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, говорит, что вероятность введения программы с «продуктовыми чеками» в Украине до конца этого года достаточно высока.

«Хотя реализация программы через приложение „Дія“, по моему мнению, нереалистична, поскольку как раз те, кто нуждается в пособии, не имеют возможности воспользоваться смартфоном для получения этих средств», — добавляет профессор.

Согласно тем оценкам, которые сегодня можно найти в прессе, на реализацию программы нужно 50−60 млрд грн из бюджета.

Но, отмечает Баженова, размер необходимого финансирования во многом будет зависеть от критерия, по которому будут определяться те, кто нуждается в пособии, и от размера самого пособия. Поэтому пока точно оценивать объем необходимых средств довольно сложно.

«Однако вследствие сбалансированности бюджета и возможности перераспределения в пределах расходов госбюджета из-за сокращения менее критических расходных статей средства на реализацию программы по введению продуктовых чеков найти будет вполне реально. Мы это уже видели в случае с тысячей для вакцинированных. Тем более расширение производства и реализации пищевой продукции будет способствовать росту поступлений в госбюджет. В то же время растущая инфляция будет способствовать расширению доходной части бюджета», — объясняет Елена Баженова.

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