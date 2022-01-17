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40% доходов украинцы тратят на еду

40% доходов украинцы тратят на еду

Индекс потребительских цен в 2021 году вырос на 10%, а это вдвое больше показателя 2020-го. Впервые за четыре года годовая инфляция достигла двузначного числа. Finance.ua разбирался, какую часть своего бюджета украинцы тратят на питание.

В Офисе президента задумались над системой адресной помощи малообеспеченным гражданам, чтобы они, банально, не голодали. В обществе, в частности оппозиционно настроенной к действующей власти части, идею восприняли скептически, проводя аналогию с талонами на еду времен СССР.

По словам советника по экономическим вопросам президента Украины Олега Устенко, пособие прежде всего должны получить наиболее уязвимые и незащищенные слои населения.

По его мнению, самой приемлемой моделью может быть целевая финансовая помощь вроде программы «єПідтримка». И хотя варианты антикризисных мер еще рассматриваются, Устенко не исключает введения в системе «Дія» неких food stamps — «продуктовых чеков», как это практикуется в США. Впрочем, отмечает экономист, это будет сделано только в случае необходимости.

Пока правительство в ходе заседания 12 января решило расширить перечень продуктов, подпадающих под государственное регулирование. Теперь предельный уровень торговой надбавки не может превышать 10% для таких товаров:

  • гречневая крупа;
  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
  • пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
  • подсолнечное масло;
  • куриные яйца категории С1;
  • птица (куриная тушка);
  • сливочное масло жирностью 72,5%.

Впрочем, адресная помощь эффективнее, чем общее регулирование. Собственно, из-за этого и рассматривается вариант с «продуктовыми чеками».

Яркий пример адресной помощи — субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сегодня в Украине более 2,6 млн домохозяйств получают субсидию. Поэтому уже сейчас можно сделать вывод, что в «продуктовых чеках» нуждаются миллионы людей. Не будем забывать, что, по данным Госстата, 40% доходов украинцы тратят именно на еду.

«В Украине повышение цен на 5-10% для малообеспеченных граждан крайне чувствительно. Ведь денежные расходы на продукты домохозяйств составляют около 45%. В домохозяйствах с доходом до 5 тыс. грн этот показатель превышает 50%. Существенная продуктовая инфляция и рост цен на энергоносители могут привести к ухудшению благосостояния значительной части населения.

Поэтому, по моему мнению, введение программы «продуктовых чеков» сейчас актуально. Кроме того, это может стимулировать рост ВВП в Украине, подталкивая агропроизводителей к росту производства и увеличению реализации продукции на внутреннем рынке», – прокомментировала Finance.ua Елена Баженова – профессор экономического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Читайте больше в материале Finance.ua: Талоны на еду. О чем на самом деле идет речь

По материалам Finance.UA
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