0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 158 0

Минцифры запустит услугу в «Дія», где украинцы смогут узнать, в каких реестрах о них есть информация

Минцифры запустит услугу в «Дія», где украинцы смогут узнать, в каких реестрах о них есть информация

В приложении «Дія» вскоре появится услуга «єЗахист», а также сервис, который будет оповещать украинцев о проверке их данных в реестрах.

Об этом в субботу, 22 января, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы решили запустить в ближайшее время услугу „єЗахист“ в приложении „Дія“. Где каждый гражданин сможет узнать о базовых правилах кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре», — написал он.

Комментируя «слив данных украинцев», глава Минцифры подчеркнул, что о таком «писали всегда», а «Дія» не хранит персональные данные, поэтому, когда пользователь авторизуется в приложении, документы подтягиваются заново (COVID-сертификат также нужно генерировать повторно).

О таких решениях Федоров заявил после того, как в Сети начали распространять информацию о якобы продаже слитых данных украинцев из «Дія». В Минцифры эту информацию опровергли, заявив, что это ложь и афера, а у мошенников могут быть старые данные.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали около 70 сайтов органов государственной власти Украины, в частности сайты Минобразования, МИД, МВД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, портал «Дія» и многие другие.

Заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора отметил, что постоянные кибератаки на украинские ресурсы и объекты критической инфраструктуры ведутся с 2014 года.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.