Минцифры запустит услугу в «Дія», где украинцы смогут узнать, в каких реестрах о них есть информация

В приложении «Дія» вскоре появится услуга «єЗахист», а также сервис, который будет оповещать украинцев о проверке их данных в реестрах.

Об этом в субботу, 22 января, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы решили запустить в ближайшее время услугу „єЗахист“ в приложении „Дія“. Где каждый гражданин сможет узнать о базовых правилах кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре», — написал он.

Комментируя «слив данных украинцев», глава Минцифры подчеркнул, что о таком «писали всегда», а «Дія» не хранит персональные данные, поэтому, когда пользователь авторизуется в приложении, документы подтягиваются заново (COVID-сертификат также нужно генерировать повторно).

О таких решениях Федоров заявил после того, как в Сети начали распространять информацию о якобы продаже слитых данных украинцев из «Дія». В Минцифры эту информацию опровергли, заявив, что это ложь и афера, а у мошенников могут быть старые данные.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали около 70 сайтов органов государственной власти Украины, в частности сайты Минобразования, МИД, МВД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, портал «Дія» и многие другие.

Заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора отметил, что постоянные кибератаки на украинские ресурсы и объекты критической инфраструктуры ведутся с 2014 года.