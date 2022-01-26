Пять этапов повышения пенсии в 2022: для каких категорий возрастут выплаты

Украинцев до конца 2022-го ждет еще пять повышений пенсий. Массово пересчитывать выплаты будут только два раза: с 1 марта неработающим пенсионерам и с 1 апреля – работающим.

Остальные повышения касаются отдельных категорий получателей.

После всех повышений минимальные выплаты для 65-летних вырастут лишь на 159 грн, до 2000 грн, т.е. не начнут покрывать даже базовые потребности. А размер средней пенсии в конце 2022-го составит 4 533 грн, подсчитали в Министерстве социальной политики.

Март-2022

С 1 марта пройдет ежегодная индексация пенсий, которая касается неработающих пенсионеров. Пересчет будет индивидуальным, сумма повышения привязана к инфляции и росту средней зарплаты в Украине. Обращаться в органы Пенсионного фонда не понадобится, перерасчет проведут автоматически.

В 2022 году под индексацию попадут некоторые категории пенсионеров, которые исключили в 2017 году. Речь идет о чиновниках, ученых, военных и т.д.

Также пройдет индексация надбавок, которые выплачиваются за возраст: пенсионеры старше 80 лет будут получать по 500 грн в месяц, пенсионеры 75-80 лет – по 400 грн.

Апрель-2022

С 1 апреля будут пересчитывать выплаты работающим пенсионерам. Эта индексация тоже будет индивидуальной. В ней учитываются уже полученный страховой стаж и текущая зарплата пенсионера.

Чтобы узнать, каким будет повышение, нужно использовать индивидуальный коэффициент заработка. Его можно узнать по телефону в Пенсионном фонде или через онлайн-кабинет на сайте ПФУ. Обращаться в Фонд за самим перерасчетом не потребуется.

Важно помнить, что работающим пенсионерам не выплачивают надбавки и доплаты, например, за нетрудоспособных членов семьи, проживание на территориях радиоактивного загрязнения и т.д.

Июль-2022

Минимальные и максимальные пенсии повысят на фоне роста прожиточного минимума. Для лиц, утративших работоспособность (т.е. пенсионеров) он составит 2027 грн.

Таким образом минимальная пенсия увеличится с 1934 грн до 2027 грн, а максимальная – с 19 340 до 20 270 грн. Также возрастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

Октябрь-2022

Вводятся новые доплаты за возраст. Программа дополнительных выплат расширится на пенсионеров 70-75 лет.

Пожилые пенсионеры этого возраста будут получат по 300 грн доплаты в месяц. А при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 для мужчин минимальная пенсия для таких получателей не сможет быть менее 3000 грн (то есть выше, чем прожитминимум для этой категории).

Но на самом деле это вовсе не значит, что все 70-летние украинцы с полным стажем получат прибавку на 83%. И вот почему:

уже сейчас такие украинцы получают как минимум 2600 грн;

фактический размер минимальной пенсии для них в 2022-м составит всего 15,3%, а не 83%;

даже после повышения пенсий такая категория будет получать пенсию, размер которой ниже фактического прожиточного минимума.

Декабрь-2022

Состоится еще одно повышение минимальных и максимальных пенсий. Минимальная пенсия, как и прожитминимум для пенсионеров, увеличится с 2027 грн до 2093 грн, а максимальная – с 20 270 до 20 930 грн.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин) будет установлена минимальная пенсия в размере 2 500 грн. А если стаж составит 20-30 лет у женщин и 25-35 лет у мужчин, выплата составит от 2093 грн до 2500 грн.