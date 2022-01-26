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ТОП-3 области Украины по росту сельхозпроизводства

ТОП-3 области Украины по росту сельхозпроизводства

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2021 год составил 14,4% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом пишет agro-business.

Об этом сообщает AgroPolit со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия за двенадцать месяцев увеличили производство на 19,2%, а хозяйства населения – на 5,5%.

Производство продукции растениеводства выросло на 19,9%, а продукции животного происхождения уменьшилось на 4,4%.

Наибольший рост общего сельхозпроизводства произошел

  • в Одесской (на 90,1%),
  • Николаевской (42,6%)
  • Кировоградской (40,8%) областях.

Показатель значительно уменьшился в Сумской области – на 8,4%.

В Госстате сообщили, что к январю-маю расчеты проводятся на основе данных о продукции животноводства, а после этого периода – на основе данных о производстве продукции и животноводства, и растениеводства.

По материалам Finance.UA
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