ТОП-3 области Украины по росту сельхозпроизводства

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2021 год составил 14,4% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом пишет agro-business.
Об этом сообщает AgroPolit со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия за двенадцать месяцев увеличили производство на 19,2%, а хозяйства населения – на 5,5%.
Производство продукции растениеводства выросло на 19,9%, а продукции животного происхождения уменьшилось на 4,4%.
Наибольший рост общего сельхозпроизводства произошел
Показатель значительно уменьшился в Сумской области – на 8,4%.
В Госстате сообщили, что к январю-маю расчеты проводятся на основе данных о продукции животноводства, а после этого периода – на основе данных о производстве продукции и животноводства, и растениеводства.
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