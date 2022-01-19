Основатель Ethereum предположил имя настоящего создателя Bitcoin

Сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил, что считает создателем Bitcoin, который скрывается под именем Сатоши Накамото, американского программиста Гарольда Томаса Финни.
Об этом Бутерин рассказал в своем интервью на UpOnlyTV.
«Мне кажется, если бы мне пришлось назвать одного человека — я бы назвал Гала Финни», — сказал соучредитель Ethereum.
Финни — это американский программист, который умер в 2014-м и был разработчиком для PGP Corporation. Согласно данным на его странице на Википедии, он был одним из первых пользователей блокчейн-сети Bitcoin и участвовал в первой транзакции BTC в размере 10 монет вместе с создателем проекта Сатоши Накамото.
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Именем Накамото подписался автор технологии Bitcoin, который опубликовал детали ее функционирования в 2009 году.
Ранее Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что под псевдонимом Накамото может скрываться математик и криптограф Ник Сабо.
В 1998 году Сабо разработал алгоритм децентрализованной цифровой валюты, которую он назвал цифровым золотом «bit gold». Его идею так и не реализовали на практике, но Bitcoin считают преемником цифрового золота Сабо.
Ученые рассматривали теорию о том, что создателем Bitcoin может быть Сабо, и даже нашли похожие элементы в его стиле написания статей и white paper Bitcoin.
Фото: bits. media
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