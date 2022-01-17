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В странах ЕС планируют изменить правила путешествий

В странах ЕС планируют изменить правила путешествий

В Евросоюзе планируют изменить правила путешествий из-за пандемии, сообщает Politico.eu.

Сообщается, что в странах ЕС планируют ввести новый подход к путешествиям. Особое внимание предлагается сосредотачивать на индивидуальном подходе для здоровья путешественников и оценке рисков, а не на стране отправления.

В соответствии с обновлением необязательных правил, путешественники с сертификатом COVID не будут сталкиваться с дополнительными требованиями по тестированию или карантину. Тем не менее каждая отдельная страна Евросоюза по-прежнему может вводить дополнительные меры для поездок из районов.

Возможные новые правила стали обсуждать после того, как в Еврокомиссии еще в ноябре предложили использовать «индивидуальный подход» к поездкам внутри ЕС. ПО словам чиновников, люди с COVID-сертификатом «в принципе не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, откуда бы они ни прибыли в Европейский Союз».

По материалам РБК-Украина
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