В странах ЕС планируют изменить правила путешествий

В Евросоюзе планируют изменить правила путешествий из-за пандемии, сообщает Politico.eu.
Сообщается, что в странах ЕС планируют ввести новый подход к путешествиям. Особое внимание предлагается сосредотачивать на индивидуальном подходе для здоровья путешественников и оценке рисков, а не на стране отправления.
В соответствии с обновлением необязательных правил, путешественники с сертификатом COVID не будут сталкиваться с дополнительными требованиями по тестированию или карантину. Тем не менее каждая отдельная страна Евросоюза по-прежнему может вводить дополнительные меры для поездок из районов.
Возможные новые правила стали обсуждать после того, как в Еврокомиссии еще в ноябре предложили использовать «индивидуальный подход» к поездкам внутри ЕС. ПО словам чиновников, люди с COVID-сертификатом «в принципе не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, откуда бы они ни прибыли в Европейский Союз».
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