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Цель НБУ - сократить неработающие кредиты до 10%

Цель НБУ - сократить неработающие кредиты до 10%

Национальный банк планирует до конца 2024 года сократить уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%, заявил на форуме «2022 – пора кредитовать» глава НБУ Кирилл Шевченко.

«2021 год является еще одним годом динамичного сокращения плохих портфелей в банках. По состоянию на 1 декабря 2021 года уровень плохих кредитов снизился до 30,7% по сравнению с 48,4% на начало 2020 года. Наша цель – на конец 2024 года выйти с показателем не более 10%. Это одна из основ нашей макростабильности», – отметил он.

Шевченко добавил, что, несмотря на сложные времена и вызовы, которые принес коронакризис, уровень NPL не рос, а уменьшался.

«Я считаю это одним из наших с вами (представителями банков. – Ред.) общих достижений. Очень большую работу в этом направлении провели государственные банки», – сказал глава НБУ.

А вот чтобы в будущем избежать появления нового плохого портфеля, по словам Кирилла Шевченко, необходимо сделать ряд системных изменений, которые лежат за границами мандата Национального банка.

«Они лежат в юридической, законодательной плоскости, плоскости нормативных актов Кабинета Министров и т. д.», – подчеркнул он.

В марте 2021 года Национальный банк Украины начал ежемесячно обнародовать статистические данные о распределении неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валюте, по размеру субъекта хозяйствования и видам экономической деятельности.

По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 г.) до 41% (на 1 января 2021 г.).

По материалам Finance.UA
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