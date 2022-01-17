Цель НБУ - сократить неработающие кредиты до 10%

Национальный банк планирует до конца 2024 года сократить уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%, заявил на форуме «2022 – пора кредитовать» глава НБУ Кирилл Шевченко.
«2021 год является еще одним годом динамичного сокращения плохих портфелей в банках. По состоянию на 1 декабря 2021 года уровень плохих кредитов снизился до 30,7% по сравнению с 48,4% на начало 2020 года. Наша цель – на конец 2024 года выйти с показателем не более 10%. Это одна из основ нашей макростабильности», – отметил он.
Шевченко добавил, что, несмотря на сложные времена и вызовы, которые принес коронакризис, уровень NPL не рос, а уменьшался.
«Я считаю это одним из наших с вами (представителями банков. – Ред.) общих достижений. Очень большую работу в этом направлении провели государственные банки», – сказал глава НБУ.
А вот чтобы в будущем избежать появления нового плохого портфеля, по словам Кирилла Шевченко, необходимо сделать ряд системных изменений, которые лежат за границами мандата Национального банка.
«Они лежат в юридической, законодательной плоскости, плоскости нормативных актов Кабинета Министров и т. д.», – подчеркнул он.
В марте 2021 года Национальный банк Украины начал ежемесячно обнародовать статистические данные о распределении неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валюте, по размеру субъекта хозяйствования и видам экономической деятельности.
По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 г.) до 41% (на 1 января 2021 г.).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Студент из Индонезии продал 500 своих селфи как NFT и стал миллионеромПозавчера, 18:32 - 5050 14
Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертовВчера, 11:00 - 7925 13
Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.Позавчера, 19:35 - 30188 7
«Соответствует шаблону пузыря»: в Invesco допустили падение BitcoinПозавчера, 22:06 - 2703 6
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 5761 4
Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертовВчера, 11:00 - 7925 13
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 5761 4
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнесаВчера, 14:19 - 3889
Как привязать номер телефона к паспорту: инструкции для абонентов всех операторовВчера, 10:03 - 1437
В каких странах больше всего состоятельных людей (инфографика)Вчера, 17:03 - 1242
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 552 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 449
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 613 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2049 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1190 1