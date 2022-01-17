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Xiaomi представила флешку с 64 и 128 ГБ памяти

Xiaomi представила флешку с 64 и 128 ГБ памяти

Xiaomi пополнила ассортимент флэш-накопителей компактной моделью с двумя разъемами USB-C и USB-A. За счет этого новинка подходит в равной степени и для компьютеров (совместимые ПК и ноутбуки под управлением Windows 7, 8, 10 и 11, MacOS версии 10.6), и для смартфонов с планшетами под управлением Android версии не ниже 4.4.

Устройство защищено от пыли и воды, корпус выполнен из цинкового сплава. В накопителе используется память TLC с буфером SLC, поддерживается интерфейс USB 3.2 Gen 1, максимальная скорость чтения составляет 150 МБ/с. Накопитель предложен в двух конфигурациях – с 64 и 128 ГБ памяти. Стоимость первого варианта – $15, второго – $27.

По материалам Portaltele
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