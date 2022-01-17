Строительная амнистия: как изменятся условия и станет ли она платной

31 августа 2018 года вступил в силу приказ Минрегиона 03.07.2018 года № 158 о так называемой строительной амнистии.

Сейчас этот документ дает возможность в упрощенном порядке ввести в эксплуатацию, в частности, индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров, построенные (без оформления разрешительных документов) в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года, при условии, что они построены на земельном участке соответствующего целевого назначения.

Процедура и необходимые документы. Для оформления (ввода в эксплуатацию) перечисленных объектов необходимо подать пакет документов, предусмотренный Порядком № 158, в ГИАМ: либо лично через ЦПАУ, либо средствами почтовой связи, либо в электронном виде через портал «Дія».

Принятие в эксплуатацию осуществляется бесплатно органом государственного архитектурно-строительного контроля в течение 10 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления, заверенных копий документов на землю, технического паспорта и экземпляра заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации (а в случаях, когда площадь хозяйственных зданий и сооружений превышает 100 кв. м, заказчик должен дополнительно подать отчет о проведении технического обследования).

Какие изменения можно ожидать в 2022—2023 годах? Как пишет Судебно-юридическая газета, эксперты предполагают некоторые кардинальные изменения в 2023-м году.

1. Строительная амнистия может стать де-факто платной, поскольку законопроектом № 5655 устанавливается административный сбор за государственную регистрацию принятия в эксплуатацию (регистрацию декларации) таких объектов, который составит 7 (семь!) размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Указанный сбор начнет взиматься через год после публикации закона (сейчас это законопроект № 5655).

На сегодня (01.01.2022) сбор составил бы 17 367 грн, однако стоит учитывать, что после очередного повышения прожиточного минимума размер сбора будет расти.

2. Штрафы: на сегодня действует норма, согласно которой к владельцам участков, которые подали документы о принятии в эксплуатацию объектов, штрафные санкции за выполнение строительных работ без соответствующих документов не применяются.

Тем не менее, в законопроекте № 5655 подобной формулировки найти не удалось. Таким образом, формально взыскание штрафов с лиц, осуществивших строительство без разрешительных документов и/или эксплуатирующих не введенные в эксплуатацию объекты (в соответствии с новой статьей 37−2), является возможным. Здесь стоит отметить, что другим законопроектом (регистрационный № 5877) устанавливаются новые размеры штрафов — от 34 000 грн. Конечно, такого размера штрафы не будут применяться к «старым» объектам — к таким объектам могут быть применены штрафные санкции в размерах примерно 4250−12 750 грн.

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Следовательно, высока вероятность того, что оформление объекта по строительной амнистии в 2023 году будет стоить его заказчикам от 23 000 гривен (не считая стоимости технического паспорта), а возможно и больше.

3. Ограничение по высотности (этажности) объектов: пока что приказ № 158 никоим образом не ограничивает высотность индивидуального, садового или дачного дома, то есть это может быть и 3, и 4 этажа (главное, чтобы площадь при этом не превышала 300 кв. м). А законопроектом № 5655 вносится положение, что такой индивидуальный (усадебный) жилой, садовый, дачный дом и хозяйственные здания и сооружения должны отвечать критериям для объектов, которые могут строиться на основании строительного паспорта (следовательно, среди прочего, речь идет о площади и этажности).

4. Снятие ограничений по площадям: под новую строительную амнистию подпадут дома площадью до 500 кв. м (на сегодня ограничение 300 кв. м), а также все хозяйственные постройки и сооружения без ограничения их площади (на сегодня ограничение 300 (100) кв. м). Это значительно расширит «базу» объектов, которые будут подпадать под стройамнистию.

5 Никаких ограничений по дате (периоду) строительства: новая строительная амнистия на сегодня не содержит никаких ограничений по периоду, когда лицом был построен объект (на сегодня предельной датой, до которой мог быть построен такой объект, установлено 9 апреля 2015 года, а для зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения — 12 марта 2011 года).

6. Отчет о результатах обследования технического состояния законченного строительством объекта нужен будет исключительно для объектов сельскохозяйственного назначения.