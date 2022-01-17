В 2021 году выплаты гарантированного возмещения ФГВФЛ составили 848,2 млн грн

По состоянию на 1 января 2022 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывалось 70 действующих банков. На начало января 2022 года продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.

Средства Фонда: общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 января 2022 года, составила 17 068,6 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-декабре 2021 года поступило 4 539,3 млн грн.

В декабре 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 14,4 млн грн. В целом, в течение 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 848,2 млн грн.

По состоянию на 1 января 2022 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 979,7 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещения на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95 666,1 млн грн.