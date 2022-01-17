Из какой страны чаще всего переезжают в ЕС для работы

Граждане Румынии и Хорватии являются наиболее мобильными гражданами ЕС. Это означает, что они чаще всего переезжают в другие страны Европейского союза по рабочим причинам.
По данным статистики ЕС, около пятой части или 18,6% румын трудоспособного возраста проживают в одном из государств ЕС, что делает их страной с самой высокой мобильностью в Европе, сообщает SchengenVisaInfo.com.
Сообщается, что далее по частоте переездов в другие страны Европы по работе следуют португальцы (10,6%), а также болгары (10,3%).
На долю Германии и Швеции приходится менее одного процента переездов среди жителей всех стран ЕС; Это означает, что немцы и шведы не так часто, как другие граждане ЕС, предпочитают переезжать в остальные государства Евросоюза по работе и по профессиональным причинам, поясняют в издании.
Общее количество мобильных граждан ЕС сократилось до 3,3%, примерно на 0,9%. Это меньше, чем в 2010 году.
Также стало известно, что частота переездов по работе в возрастной группе жителей ЕС в возрасте 20-64 лет увеличилась. 2,3 миллиона человек трудоспособного возраста прибыли из Румынии, более чем по одному миллиону из Италии и Польши и 679 600 из Португалии.
В целом данные за последнее десятилетие показывают, что румыны остаются самой мобильной нацией в ЕС. Кроме того, количество мобильных граждан Хорватии увеличилось на 7,6%.
Меньше всего между странами ЕС для работы стали переезжать из Финляндии.
В общей численности постоянного населения мобильное число граждан Финляндии снизилась с 2,2% до 1,5% в 2020 году, что является наиболее заметным снижением в блоке из 27 стран.
Кроме того, эти показатели были относительно низкими в других странах: от 0,8% в Германии до 2,8% в Италии, за исключением Португалии, где этот показатель составлял 10,6%. Кроме того, в Италии, Испании и Франции общее число граждан увеличилось более чем на 50 000 человек.
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