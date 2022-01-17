В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги

Украине может грозить пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Скорректировать их, вероятно, необходимо будет ввиду увеличения мировых цен на энергоносители.
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Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов.
Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось ранее. Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сказано в сообщении.
Сохранится и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, у которых инфляция только приближается к пиковым значениям.
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