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В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги

В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги

Украине может грозить пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Скорректировать их, вероятно, необходимо будет ввиду увеличения мировых цен на энергоносители.

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Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов.

Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось ранее. Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сказано в сообщении.

Сохранится и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, у которых инфляция только приближается к пиковым значениям.

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата тарифы на содержание и ремонт жилья за год возросли на 5,6%, на водоснабжение – на 11,5%, на канализацию – за год возросли на 18,7%, на содержание жилья и придомовых территорий за год возросли на 2,4%; цены на электроэнергию – на 36,6%; на природный газ – на 89,9%.
  • Ранее сообщалось, что в платежках за газ появился новый тариф: согласно действующему законодательству, поставщики могут добавить некоторым украинцам еще один показатель. Помимо основного платежа за газ потребителям придется еще и оплачивать абонентскую плату за отопление.

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По материалам Finance.UA
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