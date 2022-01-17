Запрет «фопам» работать на компании приведет к оттоку айтишников из Украины, – эксперт

Запрет на привлечение физлиц-предпринимателей третьей группы единого налога в качестве наемных сотрудников компаний может вызвать отток высококвалифицированных специалистов в сферах высоких технологий из Украины.
Такое мнение высказал старший экономист исследовательской организации CASE Ukraine Владимир Дубровский.
“В основном этой схемой пользуются квалифицированные работники, в частности, в IT-сфере, R&D (исследования и разработка) и т.д. Минимальные налоги немного помогают удержать этих людей от выезда за границу. Если начать наступательные действия на эту схему, то Украина начнет терять кадры еще быстрее”, – пояснил свою точку зрения Дубровский.
Также он высказал сомнение в том, что привлечение “фопов” в качестве наемных работников является слишком распространенной схемой в Украине. По подсчетам Case Ukraine, основная часть потерь бюджетов от схем по уходу от налогов приходится на выплату зарплат в конвертах, и лишь незначительная доля, до 10 млрд грн, – на найм “фопов” третьей группы.
Таким образом, считает Дубровский, ФЛП не будут препятствовать внедрению анонсированной властями налоговой реформы в части объединения “зарплатных” налогов в один сбор со снижением их суммарной эффективной ставки с 34% до 30%, а затем и до 25%.
Напомним, что, по мнению анонсировавшего указанные изменения главы налогового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, которое он высказал в комментарии UBR.ua, снижение ставок НДФЛ, ЕСВ и военного сбора не приведет к детенизации рынка труда, если при этом не запретить привлекать “фопов” в качестве наемных сотрудников.
Дело в том, что предприниматели, используя данную схему, в любом случае будут платить намного меньше налогов, чем при официальном трудоустройстве работника, объяснил депутат.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 20% украинцев хоть раз покупали криптовалюту (исследование)Вчера, 20:07 - 700 14
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»Вчера, 09:01 - 3193 9
Стало известно, сколько заработал министр цифровой трансформации Федоров16 ч. назад - 1059 8
Минимальные нормы жилплощади в Украине: сколько метров нужно на семьюВчера, 17:00 - 2000 7
В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги8 ч. назад - 2469 6
В США создали новейший двигатель внутреннего сгоранияВчера, 22:24 - 10613 2
«Стена Яценюка» достроена, на проект за 7 лет потратили почти 2,5 млрд гривен, — ГПСУ11 ч. назад - 2760
У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть (фото)10 ч. назад - 2670 2
В НБУ сообщили о повышении тарифов на коммунальные услуги8 ч. назад - 2469 6
В ГНС напомнили, какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу13 ч. назад - 2397
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараПозавчера, 10:19 - 335
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 377
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 546 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1825 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1049 1