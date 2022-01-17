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Запрет «фопам» работать на компании приведет к оттоку айтишников из Украины, – эксперт

Запрет «фопам» работать на компании приведет к оттоку айтишников из Украины, – эксперт

Запрет на привлечение физлиц-предпринимателей третьей группы единого налога в качестве наемных сотрудников компаний может вызвать отток высококвалифицированных специалистов в сферах высоких технологий из Украины.

Такое мнение высказал старший экономист исследовательской организации CASE Ukraine Владимир Дубровский.

“В основном этой схемой пользуются квалифицированные работники, в частности, в IT-сфере, R&D (исследования и разработка) и т.д. Минимальные налоги немного помогают удержать этих людей от выезда за границу. Если начать наступательные действия на эту схему, то Украина начнет терять кадры еще быстрее”, – пояснил свою точку зрения Дубровский.

Также он высказал сомнение в том, что привлечение “фопов” в качестве наемных работников является слишком распространенной схемой в Украине. По подсчетам Case Ukraine, основная часть потерь бюджетов от схем по уходу от налогов приходится на выплату зарплат в конвертах, и лишь незначительная доля, до 10 млрд грн, – на найм “фопов” третьей группы.

Таким образом, считает Дубровский, ФЛП не будут препятствовать внедрению анонсированной властями налоговой реформы в части объединения “зарплатных” налогов в один сбор со снижением их суммарной эффективной ставки с 34% до 30%, а затем и до 25%.

Напомним, что, по мнению анонсировавшего указанные изменения главы налогового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, которое он высказал в комментарии UBR.ua, снижение ставок НДФЛ, ЕСВ и военного сбора не приведет к детенизации рынка труда, если при этом не запретить привлекать “фопов” в качестве наемных сотрудников.

Дело в том, что предприниматели, используя данную схему, в любом случае будут платить намного меньше налогов, чем при официальном трудоустройстве работника, объяснил депутат.

По материалам УБР
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