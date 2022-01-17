0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 310 0

Рынок криптовалют «упал», Bitcoin — самый дешевый за полгода

Рынок криптовалют «упал», Bitcoin — самый дешевый за полгода

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 21 января упала до 38 536 долларов – самого низкого значения с начала августа 2021 года.

Об этом говорится в данных Coingecko.

Да, котировки начали стремительно падать ночью с 20 на 21 января. При этом значительно снизились котировки всех крупнейших криптовалют на рынке.

Bitcoin торгуется на уровне 39 089 долларов (-6,6%), Ethereum – с отметкой 2900 долларов (-7,6%). Значительно снизились котировки Binance Coin, Cardano, Solano и других.

В то же время, падение не коснулось стейблкоинов – третья крупнейшая цифровая валюта рынка Tether выросла на 0,6%, а USD Coin – на 0,9%. Такие валюты обеспечены долларом США и менее волатильны.

Общая капитализация рынка сократилась за сутки на 7,1% до 1,95 триллиона долларов.

Крипторынок – не единственный, кто потерял за последнюю неделю. Биржевой индекс Nasdaq сократился на около 5%, а S&P 500 падает уже третью неделю подряд, отмечает CNBC.

Это связано с ростом доходности десятилетних казначейских облигаций США, в результате чего инвесторы выводят средства из более рисковых активов. Кроме того, рынок находится в ожидании тейперинга (сворачивания экономических стимулов) и повышения учетной ставки Федрезерва (ФРС) в марте.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.