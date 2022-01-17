Рынок криптовалют «упал», Bitcoin — самый дешевый за полгода

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 21 января упала до 38 536 долларов – самого низкого значения с начала августа 2021 года.
Об этом говорится в данных Coingecko.
Да, котировки начали стремительно падать ночью с 20 на 21 января. При этом значительно снизились котировки всех крупнейших криптовалют на рынке.
Bitcoin торгуется на уровне 39 089 долларов (-6,6%), Ethereum – с отметкой 2900 долларов (-7,6%). Значительно снизились котировки Binance Coin, Cardano, Solano и других.
В то же время, падение не коснулось стейблкоинов – третья крупнейшая цифровая валюта рынка Tether выросла на 0,6%, а USD Coin – на 0,9%. Такие валюты обеспечены долларом США и менее волатильны.
Общая капитализация рынка сократилась за сутки на 7,1% до 1,95 триллиона долларов.
Крипторынок – не единственный, кто потерял за последнюю неделю. Биржевой индекс Nasdaq сократился на около 5%, а S&P 500 падает уже третью неделю подряд, отмечает CNBC.
Это связано с ростом доходности десятилетних казначейских облигаций США, в результате чего инвесторы выводят средства из более рисковых активов. Кроме того, рынок находится в ожидании тейперинга (сворачивания экономических стимулов) и повышения учетной ставки Федрезерва (ФРС) в марте.
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