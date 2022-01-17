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Имеют ли право участники боевых действий на досрочный выход на пенсию

Имеют ли право участники боевых действий на досрочный выход на пенсию

На учете в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области находится более 12 тысяч военных пенсионеров, которые имеют право на досрочный выход на пенсию.

Об этом сообщает Первая электронная газета по информации пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право:

  • на назначение досрочной пенсии имеют право мужчины, достигшие 55 лет и женщины – 50 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин) военнослужащие,
  • лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, которые принимали участие в боевых действиях в контртеррористической операции,
  • а также те, которым установлена инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья.

Для назначения досрочной пенсии лицам необходимо обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины через структурное подразделение, которое ведет прием и обслуживание людей, и предоставить удостоверение об установлении соответствующего статуса и документы, подтверждающие участие в боевых действиях, а также документы о возрасте и стаже.

Размер досрочной пенсии по возрасту исчисляется в общем порядке в соответствии со статьей 27 Закона и зависит от полученного заработка и страхового стажа каждого лица.

К пенсии также устанавливаются надбавки, повышения и доплаты, право на установление которых предусмотрено законодательством.

Средний размер пенсионной выплаты по области составляет 3479,50 грн. Напоминаем, что с 1 июля текущего года в соответствии с решением Правительства минимальная пенсионная выплата, в частности, для участников боевых действий составляет 3893,40 грн, или 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 01.07.2021 года – 1854,00 грн).

По материалам Finance.UA
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