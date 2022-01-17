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Полиция расследует незаконную добычу полезных ископаемых почти на полмиллиарда

Полиция расследует незаконную добычу полезных ископаемых почти на полмиллиарда

Следователи Нацполиции расследуют факт незаконной добычи полезных ископаемых более чем на 432 млн грн в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители разоблачили факт самовольного захвата земельного участка природно-заповедного фонда в Хмельницкой области для добычи полезных ископаемых.

По предварительным выводам, незаконно добыто более 30,5 тысячи тонн гипса и известняка.

Правоохранители установили, что на участке площадью около пяти гектаров одно из предприятий области добывало залежи гипса и известняка. Кроме того, добыча полезных ископаемых производилась за пределами специального разрешения на использование недр и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений.

По предварительной оценке, из месторождений противоправно добыто более 30,5 тысяч тонн полезных ископаемых, чем нанесен ущерб государству на сумму свыше 432 миллионов гривен.

Полиция провела 10 обысков на территории предприятия и карьера и изъяла документы.

По материалам Finance.UA
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