МВФ выделит 50 миллиардов долларов на экологию, часть может получить и Украина

Международный валютный фонд создает фонд в 50 млрд долларов, который будет кредитовать страны с низким и средним доходом для борьбы с климатическими изменениями.

Об этом сообщает Bloomberg.

Средства смогут получить все развивающиеся страны с низким уровнем дохода и страны со средним уровнем дохода с ВВП на душу населения менее 12 тысяч долларов в год (340 тыс. грн в год – ЭП).

Под эти критерии подпадает и Украина, где ВВП на душу населения в 2020 году составил более 3,7 тысячи долларов.

Таким образом получить деньги для противодействия глобальному потеплению смогут около 75% стран МВФ. Фонд планируется запустить до конца 2022 года.

Однако может ли каждая отдельная страна получить доступ к фонду, МВФ будет определять индивидуально, в зависимости от долговой политики стран и их устойчивости в проведении структурных изменений.

Кроме того, чтобы получить доступ к фонду, страна уже должна сотрудничать с МВФ по основной программе.

Траст будет финансироваться более богатыми странами, которые направляют свои резервы в МВФ более “бедным” странам. Фонду придется мобилизовать 50 миллиардов долларов для того, чтобы справиться с прогнозируемым спросом.