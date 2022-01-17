Межбанк: как рынок отреагировал на решения Нацбанка

Четверг прошел достаточно интересно на валютном рынке и активно. Уже к обеду объем торгов превысил $200 млн, что немало для нашего межбанка.
В 14 часов дня Нацбанк объявил о повышении учетной ставки с 9% до 10% годовых и намекнул на возможное ее дальнейшее повышение ближе к весне, а также рассказал об увеличении норматива резервирования и заявил об изменении своего поведения на межбанке в части проведения интервенций.
Все эти меры направлены на монетарное подавление инфляции, хотя в настоящее время не все факторы роста цен связаны напрямую с ситуацией в самой Украине. Тот же фактор мирового повышения цен на энергоносители никак не управляем нашими чиновниками.
Большинство банков и их клиентов ожидали подобных действий от Нацбанка и поэтому глобального обвала рынка или разворота курсового тренда не произошло. Валюту по прежнему активно покупали, но без особого ажиотажа. Чувствовалось, что во второй половине дня все кто хотел – уже закрыли свои сделки до 15-15:30.
В итоге, за день доллар с утренних 28,26/28,28 гривен к 12 часам вырос до 28,305/28,325 гривен, а к обеду подрос до 28,345/28,365 . После 14 часов страсти вокруг интриги по учетной ставке улеглись и котировки снизились до 28,34/28,36 гривен к 15 часам и до 28,32/28,34 к концу сессии.
В самих торгах Нацбанк сегодня участия не принимал, да и особой необходимости в этом явно не было. Участники межбанка сами достаточно быстро находили компромисс как по курсу, так и по закрытию необходимых им объемов.
Главные события 20 января на валютном рынке:
1) Доллар с утренних стартовых 28,26/28,28 к вечеру остановился на отметке 28,32/28,34 гривен.
2) Нацбанк не выходил сегодня на торги.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 28,2968 гривен, а официальный курс на 21 января 2022 года установлен на уровне 28,3236 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,32 / 28,34
евро – 32,12 / 32,14
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1348 / 1,1350
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