Украинская IT-индустрия достигла отметки $6,8 миллиарда — IT Ukraine

По итогам 2021 года украинский IT-сектор вырос на 36% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в $6,8 млрд экспорта компьютерных услуг (против $5 млрд в 2020-м).
Об этом на презентации национального исследования украинской IT-индустрии Ukraine IT Report 2021 рассказал исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.
Доля экспорта IT-услуг в Украину составляет около 2,7% ВВП страны. 37% всех экспортных услуг Украины — компьютерные услуги.
Согласно исследованию, в кризисном 2020 году отрасль выросла на 19% по сравнению с 2019. Как отмечается, за последние три года IT-отрасль выросла более чем в два раза.
Кто работает в IT? По подсчетам на сегодняшний день в украинской IT-индустрии задействовано 285 тысяч специалистов (против 244 тысяч годом ранее), из которых чуть более 55 тысяч наемные сотрудники, а другие сотрудничают с компаниями по ФЛП-модели. 25% IT-специалистов женщины. В менеджменте компании их больше — 32%. Около 80% работников в IT — в возрасте 18−32 года.
По сравнению с соседними странами Украина остается привлекательным хабом, однако количество IT-специалистов на душу населения остается крайне низким — в 2−4 раза меньше, чем в странах-соседях. При этом количество студентов ИКТ-специальностей — более 100 тысяч. В 2022−2025 гг. диплом бакалавра по IT-специальностям получат около 80 тысяч человек. При этом, в 2021 в IT пришло 40,6 тысяч специалистов из неформального образования и 16,9 тысяч — из профильных вузов.
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87% компаний пересмотрели зарплаты своим сотрудникам.
Активных IT-компаний на украинском рынке — около 5 тысяч (у некоторых по несколько юрлиц).
Крупнейшими партнерами украинских айтишников стали США, Великобритания, Швейцария, Мальта, Израиль, Кипр и др.
Налоги. За 2021 год отечественная IT-отрасль уплатила около 23,5 миллиарда гривен налогов в государственный бюджет. (Прогнозируемая сумма).
“Налогов только от ИТ хватит для финансирования всех антикоррупционных органов в стране. Это не значит, что мы их финансируем, но суммы сопоставимы”, – отметил Васюк.
В исследовании, кроме официальных данных, было задействовано более 100 украинских компаний и инвестиционных фондов.
По словам Васюка, исследование провели перед запуском Дія.City, в том числе и для того, чтобы потом было с чем сравнивать.
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