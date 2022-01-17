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Илон Маск пообещал децентрализовать контроль над роботами Tesla Bot, чтобы предотвратить восстание машин

Илон Маск пообещал децентрализовать контроль над роботами Tesla Bot, чтобы предотвратить восстание машин

Генеральный директор Tesla Илон Маск вдруг написал в Twitter, что разрабатываемый его автокомпанией гуманоидный робот Optimus (или Optimus Subprime — кодовое название Tesla Bot) «может сыграть роль» в создании искусственного интеллекта общего назначения (AGI), способного к самообучению и решению задач наравне с людьми и даже лучше. То есть, беспилотные автомобили Tesla станут еще умнее после запуска гуманоидных роботов Optimus.

«Искусственный интеллект Tesla может сыграть свою роль в развитии AGI, учитывая, что он тренируется против внешнего мира, особенно с появлением Optimus», — отметил миллиардер.

В ответ на один из твитов Маск обещал, что во избежание сценария фильма «Терминатор», где восставшие машины уничтожили человечество (вдруг, AGI выйдет из-под контроля?), Tesla сделает «все возможное».

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«Децентрализованный контроль над роботами будет иметь решающее значение», — написал глава Tesla.

Илон Маск является соучредителем и спонсором некоммерческой исследовательской группы по искусственному интеллекту OpenAI, цель которой — избежать концентрации власти, которую дает ИИ, в одних руках, и чтобы ИИ приносил пользу всему человечеству.

На мероприятии AI Day 19 августа 2021 года он представил человекоподобного робота Tesla Bot, первый прототип которого должен выйти в 2022 году.

По материалам ITC.ua
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