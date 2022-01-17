Илон Маск пообещал децентрализовать контроль над роботами Tesla Bot, чтобы предотвратить восстание машин

Генеральный директор Tesla Илон Маск вдруг написал в Twitter, что разрабатываемый его автокомпанией гуманоидный робот Optimus (или Optimus Subprime — кодовое название Tesla Bot) «может сыграть роль» в создании искусственного интеллекта общего назначения (AGI), способного к самообучению и решению задач наравне с людьми и даже лучше. То есть, беспилотные автомобили Tesla станут еще умнее после запуска гуманоидных роботов Optimus.

«Искусственный интеллект Tesla может сыграть свою роль в развитии AGI, учитывая, что он тренируется против внешнего мира, особенно с появлением Optimus», — отметил миллиардер.

В ответ на один из твитов Маск обещал, что во избежание сценария фильма «Терминатор», где восставшие машины уничтожили человечество (вдруг, AGI выйдет из-под контроля?), Tesla сделает «все возможное».

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«Децентрализованный контроль над роботами будет иметь решающее значение», — написал глава Tesla.

Илон Маск является соучредителем и спонсором некоммерческой исследовательской группы по искусственному интеллекту OpenAI, цель которой — избежать концентрации власти, которую дает ИИ, в одних руках, и чтобы ИИ приносил пользу всему человечеству.

На мероприятии AI Day 19 августа 2021 года он представил человекоподобного робота Tesla Bot, первый прототип которого должен выйти в 2022 году.