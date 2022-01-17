Илон Маск пообещал децентрализовать контроль над роботами Tesla Bot, чтобы предотвратить восстание машин

Генеральный директор Tesla Илон Маск вдруг написал в Twitter, что разрабатываемый его автокомпанией гуманоидный робот Optimus (или Optimus Subprime — кодовое название Tesla Bot) «может сыграть роль» в создании искусственного интеллекта общего назначения (AGI), способного к самообучению и решению задач наравне с людьми и даже лучше. То есть, беспилотные автомобили Tesla станут еще умнее после запуска гуманоидных роботов Optimus.
«Искусственный интеллект Tesla может сыграть свою роль в развитии AGI, учитывая, что он тренируется против внешнего мира, особенно с появлением Optimus», — отметил миллиардер.
В ответ на один из твитов Маск обещал, что во избежание сценария фильма «Терминатор», где восставшие машины уничтожили человечество (вдруг, AGI выйдет из-под контроля?), Tesla сделает «все возможное».
Читайте также: Конфликт интересов: акционеры Tesla просят суд взыскать с Илона Маска 13 миллиардов долларов
«Децентрализованный контроль над роботами будет иметь решающее значение», — написал глава Tesla.
Илон Маск является соучредителем и спонсором некоммерческой исследовательской группы по искусственному интеллекту OpenAI, цель которой — избежать концентрации власти, которую дает ИИ, в одних руках, и чтобы ИИ приносил пользу всему человечеству.
На мероприятии AI Day 19 августа 2021 года он представил человекоподобного робота Tesla Bot, первый прототип которого должен выйти в 2022 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Студент из Индонезии продал 500 своих селфи как NFT и стал миллионеромПозавчера, 18:32 - 3037 14
Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертовВчера, 11:00 - 6108 9
Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.Позавчера, 19:35 - 22131 6
«Соответствует шаблону пузыря»: в Invesco допустили падение BitcoinПозавчера, 22:06 - 2375 6
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 3140 3
Какие профессии отмирают в Украине — мнение экспертовВчера, 11:00 - 6108 9
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 3140 3
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнесаВчера, 14:19 - 2568
8 признаков фальшивых вакансийВчера, 09:16 - 1981
Лидеры в росте стоимости жилья в Европе (инфографика)Вчера, 07:02 - 1416
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 539 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 439
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 607 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2022 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1171 1